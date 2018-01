EU no es flexible frente a propuestas de Canadá, según fuente

Funcionarios estadounidenses analizaron el jueves las propuestas canadienses para desbloquear las conversaciones sobre el TLCAN, pero hubo pocas señales de avance, lo que plantea dudas sobre si hay algún progreso real en la negociación más reciente sobre el tratado.



Funcionarios de Canadá, México y Estados Unidos se encuentran en Montreal en la sexta ronda de conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero las principales diferencias siguen sin resolverse.



Una fuente cercana a las negociaciones se quejó: "Hemos traído flexibilidad, hemos traído ideas, pero el problema es que Estados Unidos no se ha movido un centímetro. Ellos dicen: 'Es mi propuesta o nada'".



El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado reiteradamente con abandonar el pacto vigente desde 1994, quiere más contenido norteamericano en autos y está presionando para incluir una cláusula de suspensión que permita a una de las partes retirarse del tratado después de cinco años.



Negociadores canadienses dieron a conocer lo que denominaron "ideas creativas" para abordar las demandas de Estados Unidos de una cláusula de extinción del tratado y un mayor contenido norteamericano en los autos fabricados en el bloque.



El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, se reunió el jueves con la canciller canadiense, Chrystia Freeland, en el Foro Económico Mundial en Davos y formuló una serie de preguntas técnicas sobre la propuesta para los autos, dijo una fuente informada sobre el encuentro.



Canadá sugiere que el contenido de norteamericano sería mayor si se toma en cuenta el valor del software y equipos de alta tecnología fabricados en el continente.



El negociador principal de Canadá, Steve Verheul, describió el estado de ánimo en las conversaciones como "razonablemente constructivo" y dijo que la parte estadounidense llevaría las propuestas de autos a Washington.



"Creo que fue bastante bien. Hay mucho más que pensar", dijo a los periodistas el jueves.



A pesar de las señales sobre los autos, aún existen grandes diferencias entre Estados Unidos y sus socios, lo que apunta a que se necesita mucho trabajo para concluir el proceso en marzo, como estaba previsto.



El Secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo, dijo el jueves que el TLCAN debiera aprobarse antes de julio.



"La gran oportunidad es entre marzo y el fin de mes de junio porque tenemos varias limitaciones", dijo la autoridad en el marco del Foro Económico Mundial. En julio, México celebrará elecciones presidenciales.



"Creo que el mid term (mitad del período) de la elección americana (estadounidense) es un límite significativo", agregó. "No se puede postergar mucho más".



El presidente ejecutivo de la empresa de trenes Union Pacific, Lance Fritz, dijo que si bien no participa directamente en las conversaciones en Montreal ha estado "en contacto constante" con funcionarios estadounidenses sobre las negociaciones y que se necesita un espíritu de colaboración.



"Si Estados Unidos es intransigente, es una preocupación", dijo Fritz por teléfono a Reuters.