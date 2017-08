EU 'mete la pierna' al inicio de renegociación del TLCAN

Robert Lighthizer, representante de Comercio de Estados Unidos, fue enfático en que su país no buscará cambiar sólo algunos capítulos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sino mejorarlo "pues ha fallado a muchos estadounidenses".



"El TLCAN le ha fallado a muchos americanos... Los números son claros: el gobierno de Estados Unidos ha certificado al menos que 700 mil americanos han perdido sus empleos por los cambios de ley que resultaron del TLCAN, mucha gente cree que el número es mucho mayor que eso. En 1993, México y Estados Unidos experimentaban un comercio relativamente balanceado, pero desde entonces hemos tenido déficits persistentes", señaló en un mensaje previo al arranque de las conversaciones para la renegociación del acuerdo este miércoles en Washington.



Asimismo, Lighthizer se refirió al sector automotor donde precisó que las reglas de origen deben tener una presencia importante en el pacto comercial.



El representante de Comercio estadounidense mencionó que hay rubros que deben protegerse durante el diálogo, como la agricultura.

“Tenemos que proteger el mercado interno, la propiedad intelectual, el mercado energético y la agricultura”, detalló durante su mensaje.



Washington ha cuestionado el déficit de su balanza comercial con México, que desde la firma del pacto en 1994 pasó de un excedente de mil 300 millones de dólares a un déficit de 64 mil millones. Además, critica la pérdida de empleos de calidad por el cierre de fábricas que se instalaron en México para aprovechar la mano de obra barata.



"Necesitamos asegurar que los enormes déficit comerciales no continúen y que tengamos un equilibrio y reciprocidad", dijo.



Las tres delegaciones que representan a México, Estados Unidos y Canadá coincidieron en declaraciones separadas que trabajarán a favor de todos los interesados.



La revisión del TLCAN no tiene fecha límite, pero las partes prevén entre siete y nueve rondas y esperan logros antes de las elecciones presidenciales en México (julio de 2018) y legislativas en Estados Unidos (noviembre de 2018), que pueden entorpecer los debates.



Luego de la cita en la capital estadounidense, la segunda reunión será en México el 5 de septiembre, y más tarde en Canadá, cuya fecha aún no fue anunciada.



Con información de Nallely Ortigoza, AFP y Reuters.