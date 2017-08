EU está en guerra económica con China y va perdiendo: asesor de Trump

Estados Unidos está en una guerra económica con China y va perdiendo la batalla, dijo el principal estratega político del presidente Donald Trump, Steve Bannon, pero sostuvo que Washington se prepara para tomar medidas contra Beijing por sus prácticas comerciales desleales.



"Estamos en una guerra económica con China", expresó Bannon al sitio estadounidense de noticias prospect.org, en una entrevista publicada el miércoles.



"Está en toda su literatura. No son tímidos al decir lo que están haciendo. Uno de nosotros va a tener una hegemonía en 25 o 30 años y van a ser ellos si seguimos por este camino", declaró.



"Si seguimos perdiéndola, estaremos a cinco años, creo, 10 años como máximo, de alcanzar un punto de inflexión del cual nunca podremos recuperarnos", agregó.



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, afirmó que había visto el reporte y reiteró que la esencia de la relación comercial entre China y Estados Unidos es de beneficio mutuo.



"En realidad, la cooperación a largo plazo entre China y Estados Unidos ha traído beneficios reales para los pueblos de ambos países, cualquier persona sin sesgos verá este hecho claramente", comentó en una conferencia de prensa diaria en Beijing.



"También hemos dicho antes, una guerra comercial no tiene futuro. Una guerra comercial no sirve a los intereses de parte alguna, pues librar una guerra comercial no arrojará a un ganador. Esperamos que las partes relevantes puedan dejar de ver temas del siglo 21 con una mentalidad del siglo 19 o 20", remarcó.



Bannon dijo que Estados Unidos usará la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 contra la coerción de Beijing de transferencias de tecnología de corporaciones estadounidenses que hacen negocios en China y seguiría con denuncias contra el dumping chino de acero y aluminio, según prospect.org.



El lunes, Trump autorizó una investigación sobre el supuesto robo de propiedad intelectual de China en la primera medida comercial directa de su Gobierno contra Beijing.



"Hemos llegado a la conclusión de que están en una guerra económica y nos están aplastando", expresó Bannon.



El asesor también dijo que no hay razón para actuar con delicadeza sobre China a fin de obtener su apoyo respecto a Corea del Norte, porque cree que Beijing no hará mucho más para frenar a Pyongyang.