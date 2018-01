EU, cerca de alcanzar su ‘techo de deuda’

Este viernes vence el plazo para que el Congreso de EU apruebe la ley de financiamiento al gobierno que evite su cierre parcial.



El techo de deuda es el límite que pone el Congreso para analizar cuánto puede tomar prestado el Departamento del Tesoro, es similar al tope de cada persona en su tarjeta de crédito. Si no se eleva el techo, el país quedaría en una situación comprometida sin precedente y se desataría una nueva crisis.



El Congreso de Estados Unidos vota sobre los gastos y los ingresos del gobierno, pero sigue estancado en sus discusiones sobre la legislación sobre inmigración y límites presupuestarios.



Este dinero, que actualmente se toma prestado a tasas bajas, se usa para pagar obligaciones legales como beneficios de seguro social, servicios militares, empleados del gobierno, reembolsos de impuestos y los intereses de la propia deuda, entre otras cosas.



La atención está en la fecha límite, este viernes, del actual ‘continuing resolution’ (CR) que permite al gobierno seguir operando sin tener que llevar a cabo un cierre de las operaciones no prioritarias del gobierno, afirmó Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de Finamex.



Este CR es el tercero que se implementa en el año fiscal 2018, que inició en octubre del 2017, ya que no se ha podido llegar a un acuerdo sobre varios de los temas importantes en lo que tiene que ver con el rubro del gasto.



SOLUCIONES DE CORTO PLAZO



Todo apunta a que para este fin de semana se podría aprobar otro CR que otorgue más tiempo para seguir discutiendo estos temas. Ambas Cámaras reanudaron labores el pasado martes, después del feriado del lunes por la conmemoración de Martin Luther King, previó Aboumrad.



Aunque el país nunca ha llegado a un incumplimiento, los riesgos políticos con respecto a las cuentas para la gestión de la administración han causado varios problemas.



Durante el desacuerdo de 2011 acerca del incremento del techo del endeudamiento del país, Standard & Poor’s, una de las empresas de calificación de crédito, bajó la nota crediticia de EU de un nivel AAA, a AA+.



La agencia Fitch advirtió hace una semana que el país podría perder su calificación soberana máxima de AAA, que mantiene con la firma, si el país no eleva su nivel de techo de endeudamiento.



Calificadoras y analistas consideran que es poco probable que ocurra una crisis por el techo de la deuda en Estados Unidos, ya que una Casa Blanca y un Congreso, controlados por los republicanos, llegarían a un acuerdo para elevar el límite de endeudamiento antes de que el gobierno se quede sin dinero.



Sin embargo, la deuda de Estados Unidos es una de las más altas en el mundo, y se ubica actualmente en 20.6 billones de dólares y, en lugar de adoptar medidas estructurales para reducirla, las autoridades prefieren aumentar la cifra autorizada cada vez que alcanza su límite.