¿Es el bitcoin un valor? En EU están por resolver esta pregunta clave

Estados Unidos está tratando de regular las ofertas de cibermonedas, aunque aún no está claro si tiene la autoridad para hacerlo.



Los jueces federales de Brooklyn, Nueva York, están a punto de fallar sobre la cuestión. Al hacerlo, podrían determinar si el bitcoin y otras criptomonedas que no están respaldadas por ningún estado son valores que pueden ser regulados como las acciones o los bonos.



Es probable que los tribunales de todo el país consulten estos fallos cuando examinen otros casos de monedas digitales.



"Si no es un valor, ¿entonces qué es?", dijo Peter Henning, un exabogado de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) y del Departamento de Justicia que ahora es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal Wayne.



En lo que se cree que sería el primer caso penal centrado en una oferta inicial de monedas (ICO), el empresario de Brooklyn, Maksim Zaslavskiy, fue acusado en un caso iniciado en noviembre de promover monedas digitales respaldadas por inversiones en bienes raíces y diamantes que los fiscales estadounidenses explicaron que no existían. La SEC también presentó una demanda.



El juez de distrito de Estados Unidos, Raymond Dearie, dijo que permitirá que los abogados de Zaslavskiy, tanto en el caso penal como en el caso civil, tengan la posibilidad de rebatir si las ICO pueden considerarse un valor en virtud de la ley de Estados Unidos. El Gobierno tiene hasta el 19 de marzo para presentar su argumento de que las criptodivisas.



"Si el juez determina que no se trata de valores, desestimaría el caso penal", dijo Mildred Whalen, abogada de defensa penal de Zaslavskiy. "Él reconoce que este es un problema fundamental en ambos casos. Es un territorio completamente nuevo".



Ley de Estados Unidos



A otro juez en el tribunal federal de Brooklyn se le ha pedido dictaminar sobre cómo deben tratarse las criptomonedas y las ICO bajo las leyes estadounidenses.



En ese caso, la SEC demandó el mes pasado a Dominic Lacroix, a quien calificó como "infractor reincidente de la ley de valores".



La SEC señala que su compañía canadiense comercializó una ICO llamada PlexCoin entre inversores en Estados Unidos y el extranjero sin registrarse con las autoridades estadounidenses ni divulgar irregularidades pasadas.



Lacroix, de 35 años, y su socia de 26 años, Sabrina Paradis-Royer, usaron Twitter, Facebook y blogs el año pasado para obtener alrededor de 15 millones de dólares de manos de miles de inversores, indicó la SEC.



A los inversores en PlexCoin se les dijo que las ganancias estaban respaldadas porque la empresa tenía a casi 50 "expertos en mercado" trabajando principalmente en Singapur, quienes pondrían a cotizar la moneda virtual en los intercambios de activos digitales e impulsarían la comercialización en el mercado secundario.



En realidad, según la SEC, fue una estafa. Solo un puñado de empleados trabajaba para Lacroix en Quebec, y este ocultó su participación en la empresa porque tiene antecedentes de delito de fraude con valores en Canadá.



La congelación de activos del mes pasado fue una victoria para la Unidad Cibernética de la SEC, que detuvo una ICO que prometía a los inversores una ganancia de 13 veces el capital invertido en menos de 29 días.



La jueza de distrito de Estados Unidos, Carol Amon, detalló que primero determinará si la SEC tiene competencia territorial, antes de decidir si PlexCoin se considera un valor. Lacroix está bajo custodia en Quebec luego de un fallo por desacato.



Jason Gottlieb, abogado de Lacroix en Estados Unidos, mencionó en una carta al juez que rebatiría la afirmación de la SEC de que tiene autoridad sobre el asunto.



"Son los canadienses quienes tienen jurisdicción única aquí, y por razones de cortesía internacional, no creo que debamos entrometernos en su proceso", dijo Gottlieb al juez en una audiencia el 9 de enero.



Los abogados de la SEC planean presentar su respuesta al argumento de Gottlieb en mayo. Ryan White, un portavoz de la SEC, declinó comentar sobre las afirmaciones de Gottlieb.