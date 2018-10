Éstas son las teorías por las que Nordhaus y Romer obtuvieron el Nobel de Economía

Los economistas estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer fueron galardonados este lunes con el Nobel de Economía por sus investigaciones sobre la adaptación del modelo de crecimiento económico para centrarse en asuntos medioambientales y en compartir los beneficios de la tecnología.

En un comunicado, la Real Academia Sueca de Ciencias destacó que el trabajo de los dos economistas está ayudando a responder a preguntas básicas sobre cómo promover una prosperidad sustentable en el largo plazo.

Aquí te explicamos el trabajo que llevó a ambos investigadores a obtener este galardón.

Nordhaus y la economía del cambio climático

Durante la década de 1970, Nordhaus comenzó a trabajar en temas ambientales como parte de un esfuerzo por evaluar los costos económicos del calentamiento global. Durante los años noventa, se convirtió en la primera persona en crear un modelo que calcula la interacción entre la economía y el cambio climático.

El economista de 77 se caracteriza por diseñar "modelos simples, pero dinámicos y cuantitativos del sistema económico-climático global, ahora llamados modelos de evaluación integrada (IAM, por sus siglas en inglés). Sus herramientas nos permiten simular cómo la economía y el clima co-evolucionarían en el futuro bajo supuestos alternativos sobre el funcionamiento de la naturaleza y la economía de mercado, incluidas las políticas relevantes", explica la Real Academia Sueca de Ciencias en un comunicado.

Los IAM están compuestos por tres módulos:

1. Circulación de carbono: Esto describe la concentración y emisiones de dióxido de carbono (CO2)en la atmósfera. Refleja la química básica y describe cómo circula este componente entre tres reservas de carbono, que son la superficie del océano, la biosfera y los océanos profundos. La salida de este módulo es una trayectoria temporal del dióxido de carbono atmosférico.

2. Climático: Se refiere a las afectaciones derivadas de la concentración de CO2 y gases invernadero, los cuales dañan el equilibrio de los flujos de energía desde y hacia la Tierra. Muestra los cambios en las reservas globales de energía a largo tiempo. La salida de este módulo es una ruta de tiempo para la temperatura global, que es la medida clave para el cambio climático.

3. Crecimiento económico: Muestra a la economía del mercado global utilizando capital, mano de obra y energía como insumos. Una parte de la energía nace del combustible fósil, que genera dióxido de carbono.

En este apartado, se muestran las políticas sobre clima que impactan en el PIB y en las finanzas en general.

Los modelos de Nordhaus abordan cuestiones sobre la conveniencia de diferentes escenarios globales e intervenciones políticas específicas.

Entre los planteamientos más conocidos de Nordhaus están los modelos DICE (Dynamic Integrated Climate-Economy) y su versión actualizada que se llama RICE (Regional Integrated model of Climate and the Economy).

El proyecto DICE es uno de los tres trabajos utilizados por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense para realizar su gestión.

El economista ha advertido durante mucho tiempo que es "poco probable" que las naciones puedan alcanzar los objetivos establecidos en el histórico Acuerdo de París y que los retrasos en las políticas necesarias para alcanzar los objetivos, están elevando el precio que se debe pagar por las emisiones de dióxido de carbono.

La incertidumbre no es excusa para no actuar, señaló. "Cuando se incluyen las principales dudas paramétricas, prácticamente no hay posibilidad de que el aumento de la temperatura sea menor que la meta de 2 grados centígrados sin políticas de cambio climático más estrictas e integrales".

Romer y la teoría del crecimiento endógeno

Romer, quien fue director del Banco Mundial, ha desarrollado investigaciones que han servido de base para la teoría del crecimiento endógeno, un área rica de investigación sobre las regulaciones y políticas que fomentan nuevas ideas y prosperidad a largo plazo.

Esa teoría dice que los avances tecnológico no sólo surgen de factores externos o exógenos, como lo sugieren modelos como el neoclásico y propone que, una economía basada en el conocimiento, sería la clave del desarrollo económico.

"Los hallazgos de Romer nos permiten entender mejor qué condiciones del mercado favorecen la creación de nuevas ideas para tecnologías rentables. Su trabajo nos ayuda a diseñar instituciones y políticas que pueden mejorar la prosperidad humana fomentando las condiciones adecuadas para el desarrollo tecnológico", afirmó la Real Academia Sueca.

El economista estadounidense desarrolló un estudio para analizar los bienes en dos dimensiones.

En la primera, el capital físico y humano son rivales y las ideas se convierten en bienes no rivales. Esto significa que una máquina o un especialista no puede ser empleado en una compañía al mismo tiempo, mientras que los pensamientos pueden ser 'utilizados' por otras personas.

En la segunda dimensión, estos bienes pueden ser excluibles si las instituciones o regulaciones lo permiten para evitar que alguien los use.

Tomando como base ese análisis, Romer explica que es importante la intervención gubernamental con un diseño estructurado, como los subsidios a la investigación y el desarrollo y regulación de patentes.

"Su análisis determina que tales políticas son vitales para el crecimiento a largo plazo, no sólo dentro de un país sino a nivel mundial. También proporciona pautas para el diseño de políticas: las leyes de patentes deben encontrar el equilibrio adecuado entre la motivación para crear nuevas ideas, otorgando algunos derechos de monopolio a los desarrolladores y la capacidad de otros ", detalló la Real Academia Sueca.

"Tanto sus métodos como las preguntas centrales que abordan en la investigación son de suma importancia para el bienestar humano", dijo Jakob Svensson, profesor de economía y director del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de la Universidad de Estocolmo.

"Espero que los responsables de las políticas y los políticos utilicen sus hallazgos para reflexionar sobre temas globales a largo plazo".

Romer ha estado presente durante mucho tiempo en las listas de finalistas para el Nobel, e incluso fue anunciado erróneamente como ganador por la Universidad de Nueva York en 2016. Pero los ataques a los modelos económicos y sus declaraciones en los últimos años han irritado a muchos de sus colegas.

En un artículo basado en una conferencia de enero de 2016, declaró: "Durante más de tres décadas, la macroeconomía ha retrocedido" al abandonar el compromiso con los hechos objetivos a favor de los modelos, escribió Romer. La "desestimación de los hechos va mucho más allá de la ironía posmoderna que merece su propia etiqueta. Sugiero ’post-real’", dijo.

Con información de Reuters, Bloomberg y la Real Academia Sueca de Ciencias.