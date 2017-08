Estados y Municipios tendrán más candados en deuda 2018: Moodys' 

Hay alta probabilidad de que más estados y municipios del país castiguen el pago a sus proveedores para poder enfrentar sus necesidades financieras en 2018, año de elecciones en el que se advierte un incremento en gastos que provocará déficits, señaló Moody’s Investors.



“En periodos electorales normalmente el gasto corriente incrementa y hay presiones en el balance financiero. De alguna manera se tienen que financiar estos déficits que se registran, que si bien no son altos, sí es importante cómo se financien”, dijo Roxana Muñoz, analista asistente de la Vicepresidencia del Grupo de Sub Soberanos.



En 2018 se llevará a cabo la elección federal pero también habrá 9 estados con elecciones para gobernador y de ellos, sólo Veracruz no tendrá elecciones municipales.



A diferencia de otros años electorales, los del próximo año tendrán más candados para la contratación de deuda por la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera que establece límites de deuda por lo que se advierte que la salida para aquellos sub soberanos con déficits será pagar sus déficits con el pago de proveedores.



En específico sobre los estados y municipios que la agencia califica, el 72 por ciento tendrá elecciones en 2018 y de ellos, el 5 por ciento son entidades con grado de inversión y 7 por ciento con grado especulativo; 8 por ciento son municipios en grado de inversión y el 52 por ciento son municipios en grado especulativo.



Moody’s ubica en grado especulativo a las calificaciones del rango desde C hasta AA-1, que refleja ya haber tenido un incumplimiento y en grado de Inversión desde B a AA-1 con factores de gobierno más fuertes.



En los seis estados que Moody’s califica y que tendrán elecciones, se observa una mejora en su balance financiero desde el año anterior debido a menor gasto de capital pero no por un control en el gasto corriente, mismo que se espera se dispare en 2018 y generen déficits.



“No esperamos déficits muy grandes, en promedio del 2 por ciento o menos de los ingresos totales, el problema es cómo van a financiarlos y creemos que será con gasto corriente que es con el pago a proveedores”, dijo la especialista en su presentación durante la 18° Conferencia Anual de Moody's en México, bajo el tema "El Futuro Próximo, Política Comercial y Elecciones".



Costo de deuda de corto plazo, señal de alerta



El costo de la deuda de estados y municipios presenta un incremento, sobre todo en la de corto plazo que con frecuencia es en donde se caen en incumplimientos, señaló María del Carmen Martínez Richa, Vicepresidente y Analista Senior de Subsoberanos de Moody’s Investors.



Explicó que la deuda general del sector se mantiene estable con una mezcla de los pasivos compuesta en 5 por ciento de vencimiento de corto plazo y el resto es de largo plazo.



“Esta diferencia es importante porque el costo de la deuda de corto plazo se está incrementando por el alza en las tasas de interés por parte del Banco de México. Los riesgos de incumplimiento son más altos en la deuda de corto plazo, ya que la de largo plazo tiene el respaldo de las participaciones federales”, apuntó.



El costo promedio ponderado de la deuda del sector en 2015 era de 2.0 por ciento y en 2016 fue de 3.2 por ciento y es más pronunciado en municipios”, dijo la especialista.



Por otro lado, en la próxima definición del Paquete Económico 2018, la agencia calificadora pondrá atención en el rubro de las transferencias federales que tienen un impacto en todo el sector.



Advirtió que hasta ahora las entidades se han visto favorecidos por un incremento del 17 por ciento en el Fondo General, pero hay pocas expectativas de que en la segunda parte del año se mantenga a ese ritmo de crecimiento que ha estado favorecido principalmente por el comportamiento del ingreso por el Impuesto sobre la Renta (ISR), a nivel federal.