Establecimientos Immex reportan crecimiento sostenido del empleo

Los establecimientos que participan en el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) reportaron durante noviembre un alza de empleos de 4.6 por ciento anual con base a cifras desestacionalizadas, comunicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Desde 2009, el número de empleos en los establecimientos participantes en el programa Immex no han dejado de crecer.



En 2016 se registró un promedio anual de 4.3 por ciento, en 2015 y 2014 fue de 5.1 por ciento, en 2013 los empleos crecieron 6.2 por ciento, en 2012 promedió 6.3 por ciento, 2011 se ubicó en 5.4 por ciento y en 2010 las plazas de trabajo se incrementaron en 9.7 por ciento.

Al interior del indicador, los establecimientos manufactureros observaron un alza de 4.6 por ciento en el personal ocupado, mientras que los no manufactureros, que abarcan actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios, registraron un incremento del 5.0 por ciento a tasa anualizada.



Los puestos de trabajo que más crecieron durante el penúltimo mes de 2017 fueron los empleados administrativos, con una variación al alza de 6.4 por ciento, mientras que los que reflejaron un menor crecimiento fueron las plazas de obreros y técnicos, con 3.7 por ciento anual.



A noviembre hay registrados dos millones 614 mil 158 de empleados en establecimientos manufactureros con programa Immex, de los cuales 34.05 por ciento se dedican a fabricar equipo de transporte, 11.8 por ciento se especializan en equipos de computación, comunicación y accesorios electrónicos, y 6.8 por ciento fabrican aparatos eléctricos y de generación de energía.



Las remuneraciones percibidas por los trabajadores afiliados al programa Immex aumentaron marginalmente en 0.1 por ciento a tasa anual, luego de registrar dos meses consecutivos de disminuciones.



Dicho incremento fue impulsado por los establecimientos que se desempeñan en industrias no manufactureras, que presentaron un alza de 4.3 en sus compensaciones económicas, mientras que la industria manufacturera hiló cinco meses de contracciones, registrando una disminución de 0.2 por ciento anual durante noviembre.



Las horas trabajadas incrementaron 4.6 por ciento durante el penúltimo mes del año, de manera desagregada los industriales manufactureros aumentaron su tiempo de trabajo en 4.4 por ciento y las no manufactureros lo hicieron en 6.2 por ciento en comparación del onceavo mes de 2016.