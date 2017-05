Esta es la recomendación de Citi para combatir el populismo

En México el tema de inclusión financiera es muy importante ya que el 50 por ciento de la población no tiene acceso a una cuenta bancaria.



Con la tecnología esto se puede combatir y también con ello, el populismo, aseguró Jane Fraser, directora de Citi para América Latina.



En entrevista con El Financiero indicó hay áreas de oportunidad para el país como el avance en la transparencia y seguridad, y lo que pase en las elecciones de 2018 no es un tema que realmente importe, porque el potencial del país no está conectado con lo político.



-¿Qué potencial tiene México, qué está viendo Citi de nuestro país?



Hoy es el tiempo para México en el campo digital. Con los smartphones y la penetración del Big Data lo que vemos es el comienzo de la revolución digital, que la gente tiene en sus manos otra vida y otras posibilidades. En Citibanamex es un periodo muy importante, por lo que podemos hacer con los nuevos clientes y con los existentes, ante la posibilidad de cambiar sus vidas con el tema de inclusión.



Este tema es muy importante ya que vemos lo que ocurre en el mundo cuando no hay inclusión y es mucho más populismo.



-¿Les preocupa el ambiente político de México?



En todos los países siempre nos preocupamos que haya la gente que pueda avanzar, para lo que sea bueno para el país. Los mexicanos son una población admirable y creo que no importa que pase con los políticos, el país sigue. Tenemos mucho interés por México porque vemos grandes oportunidades, por lo que no importa lo que pase en 2018 en las elecciones.



El anuncio de la inversión de Citi fue en octubre, antes de las elecciones de 2016 y no nos esperamos porque en este país su potencial no está conectado con lo político.



En este país crecemos en el segmento Pymes un 30 por ciento cada año, y ese es parte del motor del país, más que las empresas grandes, ahí en las pequeñas es en donde está la vitalidad del país y el gobierno lo sabe también.



-¿Hablabas de la corrupción, qué tanto nos está afectando, han visto avances en México en su combate?



Soy la jefa de todo Latinoamérica y destaca lo que está sucediendo en Brasil. Eso no es un tema de los mexicanos, es un tema en general. Lo que nosotros vemos es un crecimiento económico bastante bajo en todo el mundo, y la corrupción impacta más y reduce el dinamismo, es un freno en el desarrollo del país y de la gente.



Es un tema muy importante por lo que se tiene que hacer todo lo posible por mejorar en la transparencia. Por eso el tema de la tecnología y la integridad empieza con el combate a la corrupción, cómo darle el poder a la gente para ayudar y frenar la corrupción.

-¿Riesgos y oportunidades para la región y para México por Donald Trump?



No sabemos. He estado en Washington hablando sobre la cadena del TLCAN, sobre la importancia de los flujos entre los dos países. Hay 14 millones de empleos en Estados Unidos que dependen de la relación con México.



En Citibanamex vemos todos esos flujos, de gente, de divisas, y la interdependencia muy grande entre los dos países. Hay un ganar-ganar y un perder- perder, pero no un juego de suma cero.



Estamos hablando con muchas empresas globales y americanas para asegurar que la gente en Estados Unidos entiende la dependencia entre los dos países y los enormes beneficios.



-¿Cuál es el principal riesgo que ves para la región de América Latina?



En Latinoamérica se observan países con fuerzas para avanzar con mayor transparencia. Los gobiernos están siendo más abiertos y hay consecuencias si hacen algo mal. Lo vemos en Brasil con el nuevo gobierno, donde algunos ministerios están avanzando en reformas importantes. En Argentina después de 12 años en un régimen bastante difícil para el país, el desarrollo y la competitividad, hoy hay gente muy buena con integridad y con capacidades y de nivel mundial.



En Colombia, con la paz se abre una parte del país en donde no había acceso, en donde había muchos problemas relacionados con las drogas, pero hoy se está viendo de lo que puede hacer el gobierno con escuelas, infraestructuras lo que abre a la población otras opciones.



Veo que estamos en un punto crítico para Latinoamérica, y es una parte importante para el crecimiento.



Los cambios en Estados Unidos, el enfoque sobre lo que podemos hacer dentro de la región y el poder que hay en la colaboración, muestran que hay mucho