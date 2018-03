Escándalo le ‘cuesta’ a Facebook más de 50 mil mdd

Las acciones de la red social Facebook continuaban en picada este martes, luego de conocerse que una consultora que trabajó en la campaña del presidente Donald Trump obtuvo acceso a los datos de 50 millones de usuarios de la red social.

Los títulos de la firma retroceden 4.39 por ciento, a 164.99 dólares, a las 10:45 horas de la Ciudad de México. El lunes, los papeles de la firma se desplomaron 6.77 por ciento, para cerrar en 172.56 dólares.

El lunes y lo que va de este martes, la firma ha perdido más de 58 mil millones de dólares en capitalización de mercado.

A los inversores les preocupa que se impulse una nueva legislación que perjudique el rentable negocio de publicidad de la compañía, luego de la creciente presión de Estados Unidos y del Reino Unidos tras el escándalo.

El escrutinio presenta una nueva amenaza para la reputación de Facebook, que ya está siendo atacada por el uso que hizo Rusia de herramientas de la red social para influir en los votantes estadounidenses con "noticias falsas", antes y después de las elecciones estadounidenses de 2016.

The New York Times y el periódico The British Observer informaron el sábado que la firma de análisis político Cambridge Analytica había recolectado datos privados de más de 50 millones de usuarios de Facebook para apoyar la campaña de las elecciones presidenciales de Trump en 2016.

Facebook mencionó el lunes que contrató a la firma forense digital Stroz Friedberg para llevar a cabo una auditoría amplia a Cambridge Analytica, que aceptó otorgar acceso completo a sus servidores y sistemas.

Cambridge Analytica dijo que niega enérgicamente las afirmaciones, según una declaración en su sitio web.

Facebook había dicho el viernes que en 2015 supo que un profesor de psicología de la Universidad de Cambridge le había mentido a la compañía y había violado sus políticas, al pasar datos a Cambridge Analytica desde una aplicación de pruebas de psicología que había creado. La empresa dijo que suspendió su trato con las firmas y los investigadores involucrados.

Facebook mencionó que los datos habían sido mal utilizados pero no robados, porque los usuarios dieron su permiso.

El jefe del Parlamento Europeo declaró el lunes que los legisladores investigarán si ha habido un uso indebido de datos y calificaron las acusaciones como una violación inaceptable de los derechos de privacidad de los ciudadanos.

En tanto que el Comité Federal de Comercio estadounidense está investigando a Facebook por el uso de datos personales, informó el martes Bloomberg News.

Citando a una persona familiarizada con el asunto, Bloomberg dijo que la pesquisa estadounidense apuntará a saber si la red social más grande del mundo permitió que la consultora Cambridge Analytica recibiera algunos datos de usuarios de Facebook en violación de sus políticas.

Facebook ya se enfrentaba el sábado a un nuevo llamado para una regulación del Congreso de Estados Unidos y preguntas sobre el resguardo de los datos personales, después de los informes de New York Times y The Observer de Londres del fin de semana.

Con información de Reuters