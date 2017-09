En TLCAN 2.0 tema laboral va para largo

La mesa de condiciones laborales en la renegociación del TLCAN será una de las últimas en tener un texto formal, de acuerdo con el líder del sindicato canadiense Unifor, Jerry Dias.



"Yo creo que (el tema de condiciones laborales) será una de las últimas partes (del tratado que se cerrarán) porque habla de cambios significativos, cambios culturales", dijo Dias a la prensa, en el marco de la tercera jornada de la segunda ronda de negociaciones del TLCAN, que se lleva a cabo en la Ciudad de México.



El tema laboral es abordado en esta segunda ronda, sin embargo, Dias precisó que apenas se ha puesto sobre la mesa, principalmente por Canadá, y que está en su primera fase.



"Esperamos que Estados Unidos y México respondan de manera formal muy pronto", dijo Dias.



Y al ser cuestionado sobre si ve voluntad de los negociadores mexicanos de abordar este tema de frente, Dias dijo que aún es "muy pronto para saber" si en verdad México llega con voluntad.



Movilidad laboral no es moneda de cambio para bajos salarios



Si bien el tema laboral es uno de los puntos más sensibles para México, el país ha dicho que impulsará mayores flujos de movilidad laboral dentro del bloque; sin embargo, este tema no deberá ser utilizado por México a cambio de dejar salarios bajos, dijo Dias.



"El tema de movilidad laboral no puede utilizarse para minar los ingresos, eso debe de ser esencial (en el tratado)", agregó Dias, quien estima que desde la entrada del TLCAN hace 23 años, su país ha perdido 500 mil empleos.



Además, el líder sindical incluso consideró que el TLCAN deben contar con un capítulo sobre manipulación cambiaria.



"Hay mucha manipulación de divisa, ve Japón, ve lo que pasa aquí. Pienso que la manipulación cambiaria debe formar parte de cualquier tratado", quien no dio pruebas sobre sus comentarios. Y si en este proceso de modernización del TLCAN no se logran mejores reglas en condiciones laborales en los tres países, entonces, el tratado debe terminar", argumentó Dias. "Para mí un mal tratado no es mejor que no tenerlo", dijo.