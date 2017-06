¿Cuál es la telefónica que más ha ganado con la portabilidad?

En nueve años, el total de números móviles portados suma 49.8 millones, que representan el 92.8 por ciento del total de números portados entre móviles y fijos, de acuerdo con un análisis de The Competitive Intelligence Unit (CIU).



A pesar de que han pasado varios años de que se formalizó la medida, durante los últimos cuatro años se han dado el 82.8 por ciento de las portaciones, equivalente a 45.9 millones de líneas fijas y móviles desde julio de 2008 a diciembre de 2016, año en el que la portabilidad se tornó en un mecanismo de uso más efectivo.



“Se debe a la entrada de mejores condiciones en la oferta de servicios como menores precios, mayor canasta de servicios, promociones en la portabilidad; especialmente por parte de los operadores competidores, que detona los incentivos a migrar de operador conservando el mismo número”, detalló el análisis.



No obstante, el balance neto de portabilidad por operador, de acuerdo con el estudio, revela un escenario desfavorable para los competidores de América Móvil, quien es el jugador que ha resultado ganador con un balance positivo de 14.6 millones ganadas en este periodo de casi nueve años, contra un balance negativo para AT&T con 8 millones de líneas perdidas y también para Telefónica, con 6.4 millones de líneas menos.



Entre enero y mayo de este año, el escenario resulta similar, pues sólo Telcel ha portado líneas.



“Las cifras correspondientes a estos meses indican que el balance de portabilidad no ha revertido su tendencia histórica. En otras palabras, la regulación asimétrica aplicable al agente económico preponderante en telecomunicaciones no ha sido suficiente y eficaz para balancear el mercado en términos de migración de líneas”, detalló el organismo presidido por Ernesto Piedras.



En ese sentido, expuso que se debe a dos factores. Por un lado, estima que a pesar de que AT&T introdujo ofertas agresivas que atrajeron una gran cantidad de clientes a partir de su entrada al mercado, las tarifas del mercado móvil actuales son similares entre operadores e incluso, en ciertos paquetes, las de Telcel son menores a las de sus competidores.



En el balance, CIU precisa que a pesar de que la portabilidad es una condición necesaria, los datos revelan que no ha resultado suficiente para detonar la competencia en el sector, por lo que urge al IFT a que sume otros mecanismos como la revisión de tarifas minoristas de Telcel, a fin de que ello contribuya a captar y migrar favorablemente de clientes hacia los competidores.