EN EU, 6 estados se preguntan '¿qué es NAFTA?'

El alcance del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) va más allá del tema económico. En los últimos tres meses, el buscador de Google en Estados Unidos vio un incremento en la curiosidad de sus usuarios sobre: “What is NAFTA” (¿Qué es el TLCAN?).



La búsqueda destacó en seis estados de la Unión Americana.

Al 27 de diciembre, Arkansas fue el que más preguntó qué significa el Acuerdo. Las exportaciones de este estado a México y a Canadá suman más de mil 858 millones de dólares o 32 por ciento del total vendido al exterior, de acuerdo con la U.S. Chamber of Commerce. El segundo y tercer lugar en cuanto a búsquedas sobre NAFTA fueron Hawai y Misisipi.



El valor de las exportaciones a México y a Canadá de Hawai asciende a 72.8 millones de dólares (6 por ciento del total vendido por el estado) y Misisipi les vendió 3.22 mil millones de dólares (31 por ciento de lo exportado).



El cuarto estado que más se planteó la pregunta fue Iowa, cuyos picos máximos de búsqueda ocurrieron en octubre y diciembre.



De acuerdo con el análisis de la US Chamber of Commerce, Iowa sería el séptimo estado más afectado de Estados Unidos en un escenario en el que no se renueve el tratado, pues 47 por ciento de sus exportaciones están destinadas a Canadá y a México, con más de 5.6 mil millones de dólares.



En Iowa, si las partes decidieran poner fin al Acuerdo, las exportaciones mexicanas de puerco tendrían un arancel de 10 por ciento; las de carne de res de 25 por ciento; el pollo de 75 por ciento; y el jarabe de fructosa nacional presentaría un impuesto de 75 por ciento.



El quinto estado de EU donde la pregunta marcó uno de los picos en materia de popularidad fue Delawere, cuyo comercio con México y Canadá genera 38 mil 900 empleos. En tanto, las exportaciones suman 685.6 millones de dólares.



El sexto estado que más buscó ¿What is NAFTA? fue Texas.

Si Estados Unidos saliera del TLCAN, sería el cuarto estado más afectado por la decisión y pondría en riesgo 970 mil trabajos.



El valor de las exportaciones a Canadá y a México del estado que colinda con Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, es de 112 mil millones de dólares, lo que significa que casi la mitad de sus exportaciones se dirigen a los países de la región del TLCAN, con base en los datos la US Chamber of Commerce