En EU buscarán la forma de que el pollo cruce la frontera aun sin TLCAN

El pollo estadounidense seguirá llegando a México, incluso si hay una revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)



Esa es la opinión de Bill Lovette, presidente ejecutivo Pride, de Pilgrim, el segundo procesador de pollo más grande de Estados Unidos. Ambos países son interdependientes cuando se trata de carne avícola, ya que México es el mercado más grande para los exportadores estadounidenses.



Al mismo tiempo, el país latinoamericano es "muy consciente de la inflación de los alimentos" y no quiere que los ciudadanos vean un alza de los costos, dijo en una entrevista.



"México y Estados Unidos están tan estrechamente vinculados que no creo que vaya a haber un impacto significativo, especialmente para el pollo", dijo Lovette. "Encontraremos una manera de mantener al pollo cruzando la frontera".



Los comentarios se producen días antes de que comience la quinta ronda de negociaciones del TLCAN entre los funcionarios estadounidenses, mexicanos y canadienses. Se dice que las conversaciones en Ciudad de México comenzarán la próxima semana.



Estados Unidos amenazó con retirarse del acuerdo y la última ronda de negociaciones en Washington se volvió polémica luego de que los funcionarios estadounidenses plantearan exigencias controvertidas sobre artículos que incluían productos lácteos y automotrices.



Envíos agrícolas



Grupos del sector del agro han presionado a la Casa Blanca para que preserve el acuerdo. México también se encuentra entre los mayores compradores extranjeros de carne de cerdo, maíz y trigo de Estados Unidos, y las exportaciones son vitales para compensar los excedentes internos recientes.



Las ventas de pollo estadounidense a su vecino del sur han caído este año, en parte debido a la fortaleza del dólar frente al peso, dijo Lovette. Hasta septiembre, los envíos estaban rezagados 9.2 por ciento en 2017 respecto al año anterior, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.



El miércoles, las acciones de Pilgrim subieron hasta el 9.6 por ciento en Nueva York, tocando un máximo desde enero de 2015, después de que la compañía reportó ganancias ajustadas por acción para el tercer trimestre que superaron todas las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg. Las ventas netas de la compañía aumentaron 37 por ciento en el trimestre frente a 2016.



El procesador con sede en Greeley, Colorado, tiene operaciones en México, lo que puede ayudar a compensar el impacto de cualquier cambio en la política comercial. La filial tuvo un desempeño mejor al esperado en el tercer trimestre, y se espera que la demanda de México crezca a medida que los consumidores con mayores ingresos consuman más proteína, dijo la compañía el miércoles en una llamada para hablar de sus resultados.



Lovette también dijo que no espera que Estados Unidos recupere el acceso a la exportación a China en el futuro previsible. La nación prohibido envíos de aves de corral desde principios de 2015 después de un brote doméstico de gripe aviar.



El presidente Donald Trump está visitando al país asiático esta semana, y el minorista en línea chino JD.com se comprometió este miércoles a comprar 2 mil millones de productos estadounidenses, más de la mitad de los cuales son carne de res y cerdo.