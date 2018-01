El analista del 'apocalipsis' predice que el dólar llegará a 25 pesos

Un analista mexicano que anunció correctamente las liquidaciones del peso antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la votación a favor del Brexit dice que los indicadores técnicos gritan nuevamente “venta”.



La moneda se desplomará no menos de 26 por ciento hasta un mínimo récord de 25 por dólar este año, según Juan Francisco Caudillo, de Grupo Financiero Monex en Ciudad de México.



Caudillo realiza sus pronósticos sobre la base de los modelos de Fibonacci y de trading armónico que tratan de predecir el comportamiento de los inversores e identificar los patrones del mercado. Estos muestran que el dólar subirá este año.



Su predicción es mucho más bajista que la del resto de los estrategas consultados por Bloomberg, que se basan, en su mayoría, en tratar de anticipar los acontecimientos del mundo real, como por ejemplo el resultado de las elecciones presidenciales en México, las probabilidades de supervivencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o las perspectivas para la economía.



Pero Caudillo solamente estudia los gráficos, y tal como ocurrió en los días previos a la votación del Reino Unido por la salida de la Unión Europea y en vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, dice que el peso se apresta a caer.



“Los próximos doce meses serán muy complicados y no solo a causa de factores locales”, escribió en una nota a los clientes. “Ante todo, dependerá más bien de lo que termine ocurriendo con el índice del dólar”.



A los ojos de Caudillo, el peso podría evitar una depreciación marcada si se puede mantener por encima de 18.50 por dólar hasta finales de este mes.



Si va en sentido contrario y supera los 21 por dólar, como él supone, considera que se debilitará hasta 23.5 y 25 por dólar.



La mediana de las estimaciones de los analistas consultados por Bloomberg es que el peso terminará el año en aproximadamente 18.8 por dólar, en tanto la más pesimista predice 21.92 por dólar.



Los pronósticos para el peso se han centrado en un proceso volátil de renegociación del TLCAN y una próxima elección que enfrenta al oficialista José Antonio Meade, al opositor Andrés Manuel López Obrador, y al panista Ricardo Anaya.



“Muchos probablemente tengan la expectativa de que no habrá problemas en las elecciones, que Meade ganará, y que el TLCAN saldrá adelante”, detalló Caudillo en una entrevista.



“Yo no sé qué va a pasar con estas cosas. Lo que queremos hacer, en cambio, es tomar las tendencias y entender si esa tendencia continuará”.