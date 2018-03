Empresas mexicanas, las más optimistas con TLCAN: HSBC

Las empresas instaladas en los tres países miembros del Tratado de Libre Comercio, México, Canadá y Estados Unidos se mantienen optimistas sobre las relaciones comerciales y el tratado, ya que la mitad de las empresas esperan que el acuerdo comercial tenga un impacto positivo en sus negocios en los próximos dos años.

De acuerdo con el reporte de HSBC: “Capitanes: Presente y futuro de las empresas” (‘Navigator: Now, next and how for business’) presentado este miércoles por HSBC, pese a la incertidumbre en torno a las políticas comerciales proteccionistas, los líderes de negocio en Estados Unidos, Canadá y México mantienen una perspectiva positiva respecto al TLCAN .

La encuesta de HSBC se realizó a seis mil empresas internacionales alrededor del mundo y encontró que más de tres de cada cuatro (77 por ciento) negocios son optimistas sobre sus prospectos internacionales, no obstante la preocupación mundial entre dos terceras partes de los negocios globales (61 por ciento) de que los gobiernos se están volviendo proteccionistas de sus economías domésticas.

Pero incluso entre las renegociaciones en curso del TLCAN, la mitad de las empresas encuestadas (Estados Unidos 49 por ciento; Canadá 52 por ciento México 53 por ciento) esperan que el impacto del acuerdo comercial sea positivo en los próximos dos años.

Las empresas en los tres países continúan optimistas respecto a hacer más negocio en el exterior, con México encabezando este camino con 87 por ciento de las empresas encuestadas, que esperan un creciente volumen de comercio en los 12 meses siguientes, comparados con el 77 por ciento de las empresas estadounidenses y 70 por ciento de las canadienses.

Durante la presentación del reporte, Juan Marotta, director de Banca de Empresas de HSBC Latinoamérica y México, explicó que en los tres países norteamericanos, los negocios encuestados catalogaron a sus socios del TLCAN como sus dos mercados prioritarios más importantes para crecer.

En el caso de las empresas mexicanas encuestadas, revelaron que más de dos tercios de los negocios en México encuestados prevén necesitar más financiamiento al comercio en 2018 que el año pasado, y 70 por ciento esperan que se facilite el acceso al financiamiento al comercio.

Además para casi la mitad, el 48 por ciento de los negocios de servicio, ingresar a nuevos mercados es el principal enfoque para el crecimiento en los próximos 12 meses, apoyados por un creciente uso de comercio electrónico con 24 por ciento. Un mejor uso de datos y mejorar las habilidades tecnológicas de sus empleados destacan también como estrategias principales por casi una cuarta parte de los negocios de servicios.

Las exportaciones de servicios principalmente impulsadas por turismo y por servicios financieros, serán una parte cada vez más importante de la mezcla comercial total de México en la próxima década.

En el sector energético, consideraron que las reformas para hacer a Pemex más ágil y competitivo deberán ayudar a incrementar la producción de petróleo crudo en los próximos años, así como la producción de combustibles y químicos.

Marotta expuso que los resultados mostraron que las empresas mexicanas son las que tienen visión más positiva sobre el comercio exterior en 2018 y cada vez más confiadas en que la relación con Estados Unidos no va a ser disruptiva.