'Cazafantasmas' del SAT reportan evasión fiscal por 900 mil mdp

Derivado de los operativos para detectar actos de evasión fiscal, se han identificado 70 mil empresas fantasma que han facturado operaciones por alrededor de 900 mil millones de pesos, informó Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Explicó que una de las prácticas más importantes para la evasión fiscal es la compra-venta de facturas que no soportan una operación real, por lo que se realizan verificaciones domiciliarias para identificar aquellas empresas fantasma y cancelarles el sello electrónico para evitar que sigan vendiendo facturas.



"Tenemos identificado que estas empresas han facturado operaciones superiores a los 900 mil millones de pesos, no obstante, eso no es el monto de la defraudación en virtud de que esas facturas no necesariamente tienen una contraparte en otras empresas que pretendan deducirlas, es decir, todavía no tenemos una estimación precisa de cuál podría ser el impacto en la evasión", afirmó.



Entrevistado al término de la presentación de sendos estudios sobre evasión fiscal, elaborados por la Universidad de las Américas Puebla y el Tecnológico de Monterrey, indicó que se tienen identificadas 70 mil empresas fantasma y, a partir de este número, el SAT se encuentra en la integración de casos donde haya elementos para proceder penalmente.



"Hay que recordar que las empresas fantasma se construyen muchas veces a partir del robo de identidad, entonces no necesariamente los socios que aparecen registrados en las empresas fantasma son los últimos responsables de este fenómeno, lo que estamos haciendo es llevar a cabo investigaciones más amplias y complejas para llegar a los últimos responsables que no necesariamente son los que aparecen en las actas constitutivas de estas empresas", apuntó.