Empresarios se oponen a que se elimine el arbitraje en TLCAN

La iniciativa privada no está de acuerdo con el objetivo de Estados Unidos de eliminar el Capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que establece la creación de paneles binacionales de jueces para solucionar conflictos en temas de dumping entre empresas.



El Capítulo 19 permite que Canadá, Estados Unidos o México soliciten el establecimiento de paneles binacionales independientes cuando sus exportadores o productores sientan que son víctimas de decisiones comerciales desleales por algún otro miembro del acuerdo.



Estos paneles emiten decisiones vinculantes para resolver la disputa, en lugar de una revisión judicial por los tribunales nacionales en casos de derechos antidumping y compensatorios.



"No debemos de ceder que dejemos de tener un mecanismo de resolución de conflictos comerciales", dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, luego de reunirse con el Senado.



Pablo Escudero, presidente del recinto legislativo, pidió que los legisladores sean tomados en cuenta en el proceso de negociación, por la iniciativa privada y el gobierno.



“Si finalmente los tres países llegan a un acuerdo para modernizar el TLCAN, es poco probable que el nuevo acuerdo muera en el Senado”, aseguró Escudero.



"No veo a un Senado diciendo que no, porque eso querría decir que no hubo la comunicación, que no hubo el acompañamiento, que no hubo el trabajo en conjunto que estamos haciendo y que vamos a hacer. Si ese acompañamiento sucede, iremos a un sí juntos o a un no juntos también, pero de la mano con los empresarios y con el gobierno", señaló.