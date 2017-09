Empresarios, listos para responder de inmediato en  TLCAN 2.0

Si durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en esta segunda ronda que inicia en la Ciudad de México, surge una propuesta que se deba consultar con el sector privado, hay capacidad de análisis y respuesta inmediata, señalaron líderes empresariales.



Los empresarios están presentes en el "cuarto de junto" durante la segunda ronda de negociaciones del TLCAN en la Ciudad de México que empezó este viernes y culminará el próximo martes.



“El sector privado está unido y organizado, lo que permite procesar mucho más rápido cualquier tema con el equipo negociador, y que México como país reaccione con firmeza y celeridad”, explicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



La unión del sector empresarial y su representación en las negociaciones, a través del "cuarto de junto", es una ventaja competitiva frente a sus contrapartes porque permite reaccionar con celeridad, señala el líder empresarial en un comunicado conjunto con el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI).



En esta ronda, el "cuarto de junto" estará en sesión permanente para responder con prontitud a las consultas de los negociadores sobre los temas que se traten en cada una de las mesas. Adicionalmente, las mesas de trabajo especializadas del CCENI, han sesionado durante las últimas semanas para analizar escenarios y posiciones en cada uno de los temas.



Por su parte, Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, dijo que ya están los empresarios preparados por cualquier consulta que requiera el equipo técnico negociador.



"Apenas empiezan las mesas, cada una tiene un procedimiento, es muy temprano para tener resultados, no hay posiciones tan exactas. En esta ronda sólo habrá temas técnicos, no hay nada político y esperemos que esta siga su curso", explicó el también director de grupo textil Kaltex.



Destacó que el levantarse de una mesa no es retirarse del TLCAN, haciendo alusión a lo que dijo el Gobierno Federal por la presión de la administración de Estados Unidos.



"No creo que exista un plan B, aunque es un tema que manejó el secretario (de Economía, Ildefonso Guajardo) pero a nosotros nos toca estar concentrados, y esperamos que las mesas sigan avanzando", comentó.



El sector privado mexicano recibe a las delegaciones de empresarios estadounidenses y canadienses que acompañan la segunda ronda lo que según el líder empresarial y eso confirma la buena disposición e interlocución de la iniciativa privada de las tres naciones.



Desde que entró en vigor el TLCAN, el comercio entre Estados Unidos, Canadá y México se ha cuadruplicado. El comercio de la región de América del Norte apoya casi 14 millones de empleos.



Con información de Leticia Hernández Morón, Axel Sánchez, Valente Villamil y Sergio Meana.