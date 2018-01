Empresarios de la Concanaco pide revisión de tarifas de CFE

A los empresarios del país con un consumo de media y alta tensión de energía eléctrica les llegó su primer recibo con la nueva fórmula de medición de tarifas, por lo que a través de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) solicitaron una revisión de la metodología para evitar un alza de precios en servicios y productos.



"No midieron las consecuencias, no hubo un programa piloto y no tuvieron el cuidado de capacitar al personal de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) para que pueda explicar y atender todas las preguntas de los consumidores sobre la nueva metodología", acusó Enrique Solana Sentíes, presidente de la confederación.



Explicó que el miércoles se reunieron con directivos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la CFE para solicitar que revise la metodología que se aplica desde diciembre pasado.



"Hubo buena recepción a nuestras inquietudes, una magnífica disposición de la CRE y esperamos sus comentarios para luego acudir con el secretario de Energía", dijo en conferencia de prensa.



Reiteró que el gremio empresarial apoya la reforma energética pero en este caso, "los cobros de la energía eléctrica no fueron los estimados de cuando se planeaba el cambio de metodología, cuando por cierto, la Concanaco Servytur se opuso porque percibimos riesgos".



Señaló que en su momento les dijeron que la tarifa teórica aumentaría para consumo de media y alta tensión entre 9 y 15 por ciento, un promedio de 13 por ciento.



"Nosotros estimábamos que la tarifa de media tensión aumentaría un 10 por ciento y la alta un 14 por ciento. Para el consumo doméstico y comercial, que aplicará la nueva tarifa en los próximos meses, advertíamos alzas de 13 y 16 por ciento, respectivamente. No obstante, nos llegó información de empresas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Yucatán, con alzas de 400, 300, 200 por ciento en algunos casos", dijo.



Para el sector comercial y de servicios representado en la Concanaco Servytur se trata de un impacto significativo en su estructura de costos.



De momento es el empresario medio el más afectado, como hoteles o centros comerciales y no la empresa pequeña que es la que vende al usuario final, "por lo que no se espera un alza escalonada de precios en los productos de consumo básico, pero de no corregirse las tarifas, sin duda habrá un impacto en los precios", advirtió.



Mario Canales, miembro de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explicó que en los próximos meses se avecina el alza para el sector doméstico y comercial, ya que "el 14 de diciembre se acordó que para esos sectores la nueva metodología aplicaría en los siguientes cinco meses".