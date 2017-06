Empresarios crean el Consejo Económico de Estados Unidos-México

Empresarios de México y de Estados Unidos lanzaron el jueves el US-Mexico Economic Council, plataforma para que los sectores privados de ambos países trabajen juntos en la creación de soluciones innovadoras para los desafíos políticos.



El nuevo organismo se deriva del VIII Reunión de Diálogo con los CEO de Estados Unidos y México, el cual fue creado en 2013 por la Cámara de los Estados Unidos y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como foro bilateral del sector privado, fomentando la conversación sobre cuestiones económicas y comerciales clave que afectan la relación entre los dos países.



“Los frutos de las discusiones, junto con la importante labor que este nuevo consejo emprenderá, ayudará a impulsar aún más el crecimiento y fortalecer nuestras relaciones económicas a largo plazo ", señaló Thomas J. Donohue, presidente y director de la US Chamber.



El USMXECO es el consejo bilateral número 15 de la Cámara de Estados Unidos y se compone por decenas de empresas de una amplia gama de industrias y sectores de la economía.



La Cámara de Comercio de Estados Unidos representa los intereses de más de 3 millones de empresas y colabora estrechamente con 117 cámaras de comercio estadounidenses en el extranjero.



DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL ENCUENTRO EMPRESARIAL



Foros como la Reunión de Diálogo con los CEO de Estados Unidos y México son valiosos para tratar a profundidad temas relevantes para ambas partes y ahora con la coyuntura de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cobra mayor importancia, señaló Larry Rubin, presidente de la Comunidad Americana en México.



“El que la iniciativa privada como sector público se reúna cada seis meses es valioso, pero es muy importante poder asegurar que ambos le den seguimiento a los resultados de las mismas y ahora que están en Washington a punto de arrancar la negociación del TLCAN, los líderes empresariales deben aprovechar para sostener diálogos más fuertes con legisladores importantes del capitoleo”, dijo en entrevista telefónica.



Para el expresidente de la US Chamber persiste un gran interés de las empresas de EU de llevar a cabo una mejora y fortalecimiento del TLCAN en beneficio de todos.



“Yo creo que lo que vamos a encontrar al final de este diálogo ese entendimiento de que el TLCAN es importante para las empresas de los dos países, y aplaudo el que involucren en esta ocasión a Canadá, no estaría completa la discusión si no se incluye a los tres socios comerciales”, apuntó.



Reiteró la importancia de que, previo al inicio de las discusiones formales entre los tres países, los empresarios de las tres naciones tengan oportunidad de sentarse a discutir puntos en común porque facilitará la negociación que supone debe terminarse en pocos meses.



“El que esta negociación del TLCAN se vaya a realizar en un tiempo menor para los parámetros de Estados Unidos en otras negociaciones, nos dice que prácticamente se tocarán los temas centrales en donde los tres países tienen acuerdo de que quieren discutir”, señaló quien es candidato a embajador de Estados Unidos en México.



: