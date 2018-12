Emprendedores reprueban política de microcréditos

El paquete económico de 2019 contempla la creación de la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, organismo que sustituiría al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), cuya desaparición fue anunciada hace unos días por la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

La creación de un organismo que gestione solo financiamiento a los emprendedores y Pymes, en lugar del Instituto no ha sido bien recibido por el ecosistema emprendedor, quienes consideran que la política de apoyo a las nuevas empresas no debe basarse sólo en el otorgamiento de microcréditos.

“Está bien que haya una política de apoyo a los micro, pero no está bien que la única política de innovación o de apoyo a los emprendedores sea a través de microcréditos”, consideró Marisol Rumayor, exdirectora general de programas al desarrollo empresarial de la Secretaría de Economía y CEO de Clúster Colectivo, una startup dedicada a la implementación de tecnologías 4.0.

Fondos de venture capital y emprendedores consultados, indicaron que aunque el INADEM era perfectible, los montos que el Instituto otorgaba eran oportunos para las startups en etapa inicial, cuando la banca tradicional no suele otorgarles préstamos y aún no tienen suficiente tracción para acudir a un fondo de inversión.

“Me parece muy grave que a nivel gobierno no haya una institución que dé la cara o que sea la ventanilla para emprendedores”, explicó Hernán Fernández, fundador del fondo Angel Ventures. “Se habla de microcréditos y otros instrumentos que van completamente a otro tipo de sector, no son para un emprendedor de alto crecimiento, no son para un emprendedor tecnológico”.

La Secretaría de Economía fue consultada para conocer en qué consiste la política de apoyo a Pymes en el sexenio y el nuevo organismo, pero la información aún no está disponible.

“Solicitamos una reunión con la Secretaría de Economía, con el fin de conocer la política proemprendimiento que impulsará durante su gestión, más allá de lo que se refleja en el PPEF 2019”, dijo Jorge Corral, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores.