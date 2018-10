Ellos son los ganadores del premio Nobel de Economía

Los estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer ganaron este lunes el Premio Nobel de Economía de 2018 por llevar el pensamiento a largo plazo sobre temas climáticos e innovación tecnológica al campo de la economía.

Te damos a conocer los puntos más importantes de su carrera:

William D. Nordhaus

-Nació en Albuquerque, Nuevo México en 1941.

-Nordhaus estudió en la universidad de Yale y obtuvo un doctorado en economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1967.

-Regresó a Yale para enseñar ese año y ha estado en la universidad de New Haven, Connecticut desde entonces, excepto dos años, cuando fungió como miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Jimmy Carter (1977-1979).

-También es coautor de un popular libro de texto de economía con el fallecido Paul Samuelson, quien ganó el premio Nobel de Economía en 1970.

-Comenzó a trabajar en temas ambientales a principios de la década de 1970 como parte de un esfuerzo por evaluar los costos económicos del calentamiento global.

-En la década de 1990, se convirtió en la primera persona en crear un modelo que calcula la interacción entre la economía y el clima.

-Nordhaus ha advertido durante mucho tiempo que es "improbable" que las naciones puedan alcanzar los objetivos establecidos en el histórico Acuerdo de París y que los retrasos en las políticas están elevando el precio del carbono necesario para alcanzar los objetivos.

-La incertidumbre no es excusa para la inacción, dijo. "Cuando se incluyen las principales incertidumbres paramétricas, prácticamente no hay posibilidad de que el aumento de la temperatura sea menor que el objetivo de 2 ° C sin políticas de cambio climático más estrictas e integrales".

Paul M. Romer

-Nació en Denver en 1955.

-Es el hijo de Roy Romer, exgobernador de Colorado.

-Obtuvo una licenciatura en matemáticas de la Universidad de Chicago y más tarde un doctorado de la misma institución en 1983.

-Estudió en 1995 bajo el Premio Nobel Robert Lucas, quien fue influenciado por las teorías de libre mercado de Milton Friedman. Aun así, descartó el precepto de larga data de la universidad de que los mercados siempre producen resultados eficientes, argumentando que la competencia no es perfecta y que a veces necesita ayuda.

- Fue economista jefe y vicepresidente sénior del Banco Mundial hasta el 24 de enero de 2018, cargo que ocupó desde junio de 2016.

-Ha argumentado que los responsables de las políticas deberían dejar de intentar ajustar el ciclo económico y, en cambio, promover nuevas tecnologías para fomentar el crecimiento.

-Su trabajo publicado en 1990 ha servido de base para lo que se llama "Teoría del crecimiento endógeno", un área rica de investigación sobre las regulaciones y políticas que fomentan nuevas ideas y prosperidad a largo plazo.

-Romer ha tenido una larga presencia en listas cortas para el Nobel, e incluso fue anunciado erróneamente como ganador por la NYU en 2016. Pero los ataques a los modelos económicos y su profesión en los últimos años han irritado a muchos de sus colegas.