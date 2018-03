Ellos aseguran que México no es un país emergente y lo ven más sofisticado

Un sistema de pensiones atractivo por sus características, un marco regulatorio robusto y la estabilidad política y económica hacen que México no parezca un mercado emergente y que, en realidad, es un país que luce bastante sofisticado, aseguró James Norris, director General del grupo Vanguard International.

Por estos motivos, la firma que dirige administra poco más de tres mil millones de dólares activamente en México y tiene la expectativa de seguir creciendo.

“Tiene características de un mercado sofisticado, es uno de los únicos dos países emergentes en los que participamos enérgicamente, y en donde pensamos establecernos a largo plazo ante el panorama, condiciones y potencial para el negocio”, señaló Norris, quien tiene a su cargo la administración de 5 billones de dólares globalmente, en entrevista con El Financiero.

La firma cumplió un año desde la apertura de sus oficinas en el país, sin embargo, tiene nueve años atendiendo a clientes mexicanos. Para ellos, ni las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ni el resultado de las elecciones es algo que preocupe.

“Si no nos hubiéramos sentido cómodos con las condiciones, no nos hubiéramos establecido en México, evidentemente habrá variables que no podremos controlar, pero estamos construyendo un negocio para los próximos cuarenta años”, apuntó el ejecutivo.

“En el país, atendemos directamente a 9 de las 11 Afores, administramos planes privados de pensión de compañías mexicanas y tenemos una gran relación con administradoras de fondos y banco”.

‘Presidentes van y vienen’

Con 31 años al interior de la compañía, Norris ha visto ir y venir administraciones en todo el mundo.

“Presidentes van y vienen, todos los países tiene procesos políticos complejos y problemas, por eso no estamos realmente alarmados con lo que pueda suceder, e incluso creo que el TLCAN es algo bueno”, dice.

Por el contrario, añade, los periodos de incertidumbre traen condiciones propicias para entrar a nuevos mercados y geografías. En el 2009 fue lo que hicieron y entraron en varios de ellos.

El directivo enfatizó que no ve inestabilidad en México y que ve mayor desequilibrio en la administración del presidente Trump de EU y en cómo lleva los cambios.

Adaptación al entorno

Para Norris, Vanguard es una empresa tipo Fintech dentro del espectro tecnológico.

“La innovación en el sector financiero, ha sido muy rápida y disruptiva, no nos catalogamos como grandes pioneros al respecto, pero sabemos que en esta carrera y en esta industria solo sobrevivirán los que se adapten a los cambios y a la velocidad de la tecnología, al final, estoy seguro que solo sobreviviremos algunos”

De acuerdo con Norris, actualmente, la compañía ya trabaja con la tecnología del blockchain en la custodia y compensación de valores.

“Probablemente somos el roboadvisor más grande. Tenemos cerca de un billón de dólares en este tipo de tecnología alrededor del mundo”, subrayó.