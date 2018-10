Elecciones del sindicato petrolero, sin impugnaciones: Conciliación y Arbitraje

A pesar de las acusaciones de grupos disidentes sobre la opacidad en el sindicato petrolero, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), José Francisco Maciel, aseguró que no hay impugnaciones en contra del sindicato por su actual proceso electoral ni tampoco en contra de su líder, Carlos Romero Deschamps.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se encuentra en un proceso electoral para renovar dirigencia de las 36 secciones que conforman al gremio, las cuales abarcan un padrón de 90 mil trabajadores de planta.

Maciel señaló que el proceso electoral arrancó con la elección en 11 secciones que representan el 51 por ciento del padrón de trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las 11 secciones son: 1, Ciudad Madero; 10, Minatitlán; 24, Salamanca; 26, Las Choapas; 30, Poza Rica; 34, Ciudad de México; 35, Tula; 38, Salina Cruz; 44, Villahermosa; 47, Ciudad del Carmen, y 48, Reforma.

El presidente de la JFCA aseguró que las elecciones en las secciones sindicales se realizaron en cumplimiento de los principios constitucionales, es decir, cumplieron con el Apartado A del Artículo 123 recientemente reformado, el cual establece que la elección de dirigentes deberá de ser con voto personal, libre y secreto.

“Todo el proceso en las 11 secciones se llevó con orden, con seguridad y sin incidentes. Logramos constatar, y porque esta es una premisa que sería ineludibles, que se dieron condiciones tanto de espacio como de materiales y condiciones totales para que los trabajadores pudieran expresar de forma libre, secretar y personal su voluntad”, sostuvo.

Maciel rechazó que las elecciones seccionales “sean a modo” o que haya “terrorismo sindical” por parte del sindicato de Pemex a pesar de que hubo planillas únicas, toda vez que con la nueva reforma constitucional al artículo 123, da garantía para que el trabajador votara con “plena secrecía”.

Dijo que hasta el momento no se han recibido impugnaciones por parte de grupos disidentes del STPRM y comentó que faltan las elecciones en 25 secciones, por lo que si hay inconformidad con el proceso, los trabajadores podrán recurrir a las instancias correspondientes.

Cuestionado sobre si existen impugnaciones en contra de la toma de nota del secretario general del sindicato, Romero Deschamps, el presidente de la JFCA dijo que no hay impugnaciones ante ese tribunal laboral y refirió que el líder petrolero continuará con su toma de nota, la cual tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

“La Junta no es responsable de la emisión de tomas de nota, la Dirección General del Registro de Asociaciones es quien emite las tomas de nota, en ese sentido, en la Junta no procede la impugnación de la toma de nota por la naturaleza del acto y no es la Junta la instancia donde debe impugnase ese acto. Es el Poder Judicial donde se reciben esas impugnaciones”, argumentó.

El pasado 11 de diciembre de 2017, Romero Deschamps fue reelecto por cuarta vez consecutiva y por “unanimidad” para ser el secretario general del STPRM durante el periodo que va del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2024, con lo que sumará 30 años al frente del sindicato de Pemex.

Romero Deschamps es líder del STPRM desde 1994, cuando tomó posesión Ernesto Zedillo de la Presidencia de la República; ahora, el próximo 1 de enero de 2019 iniciará un nuevo periodo cuando Andrés Manuel López Obrador tendrá un mes al frente de la Presidencia.