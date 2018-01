Elección interna en Concanaco Servytur podría aproximarse

El cambio en la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), para relevar a Enrique Solana Sentíes, podría aproximarse una vez que se le negó otro amparo al empresario regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora, con lo que se podrá agilizar el proceso de elección, según considera el organismo.



De acuerdo con la Concanaco Servytur, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México negó el amparo solicitado por el empresario regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora, inconforme por la realización del proceso electoral 2018 al que no se inscribió como candidato.



“Con la resolución del juzgado, el proceso electoral para elegir a un nuevo presidente en 2018 deberá promoverse en breve dentro de los parámetros que marcan la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y los estatutos internos”, señaló la Concanaco Servytur.



En febrero se cumplirá un año en el que la confederación ha estado inmersa en acusaciones, demandas y amparos interpuestos por el empresario Pérez Góngora bajo el argumento de que se violó su derecho para poder ser candidato a la presidencia del organismo que representa al comercio formal nacional. Un juicio de amparo frenó la elección a lo largo de todo 2017 y, por mandato judicial, Enrique Solana Sentíes ha permanecido como presidente ya casi 4 años, situación inédita en el centenario de vida de la confederación.



“La Concanaco Servytur externa su beneplácito por la resolución del juzgado mencionado. De esta manera, ya son dos amparos consecutivos que pierde Pérez Góngora en diferentes juzgados de la Ciudad de México”, manifestó el organismo en un comunicado.



Detalló que el primero de ellos por la inconformidad ante el proceso electoral de la Confederación en 2017 fue sobreseído por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que determinó quedaba sin efectos legales, “en virtud de que no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo”.



A inicios de enero de 2018, el líder del Grupo Nueva Visión presentó un nuevo juicio de amparo para inconformarse sobre la realización del proceso electoral de 2018 y el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México determinó que no existe materia legal para que proceda el amparo.