El TLCAN podría perfeccionarse con el TPP-11: presidente del CNA

De no llegar a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), éste podría dejarse como está y perfeccionarse con el el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica(CPTPP) o TPP-11, aunque para ello tendría que participar Estados Unidos, indicó Bosco De la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

“Lo último que le dijeron al presidente Donald (Trump) los agricultores, que son su voto duro, (fue): ‘señor presidente, no NAFTA no reelection (no TLCAN, no reelección)’. Entonces Estados Unidos trae un gran problema de que tiene que apoyar (al) NAFTA, pero una solución puede ser dejar el NAFTA como está, no moverlo por los tiempos y por lo justo que está y se podría perfeccionar (con) el TPP (-11)”, dijo de la Vega en entrevista con El Financiero Bloomberg.

Agregó que para que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se pueda materializar en el año en curso debería de concretarse antes del 15 de marzo, de no ser así, las negociaciones se prolongarían hacia 2019.

Señaló que el TLCAN enfrenta un gran problema con las reglas de origen automotriz, el tema de los aumentos de los límites de importación libre de impuestos de artículos comprados vía minoristas en línea, así como el capítulo laboral.

De la Vega recordó que en el TPP-11, firmado el 8 de marzo del presente año, se reservaron 22 cláusulas para que se mantuviera la puerta abierta para que Estados Unidos pudiera regresar.

“Si EU regresa al TPP, el TPP es un perfeccionamiento también del NAFTA, el NAFTA de hoy, me atrevo a decir que en las mesas de trabajo, casi un 60 por ciento es contenido del TPP porque fue un perfeccionamiento del NAFTA al fin y al cabo, entonces yo veo eso como una solución hacia un problema político”, comentó de la Vega en la entrevista.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que es importante tener todas las alternativas en la mesa, pero afirma que la mejor opción sería tener un TLCAN modernizado.

“Desde luego que la opción ideal sería que tengamos un TLC tripartita, renovado, muy específico para la región”, dijo de Hoyos en conferencia telefónica con medios de comunicación.

El empresario agregó que actualmente falta menos para poder concretar un TLCAN de forma exitosa y avanzar con el instrumento comercial, pero de no ser así “habrá que buscar de qué manera se pueden paliar los efectos negativos de la no conjunción del tratado, pero creo que ahorita… estamos enfocados en la visión de tratar de concretar el TLC”, comentó.