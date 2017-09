TLCAN no ha industrializado al país; falta impulso local: CEI

Ni el TLCAN que ha sido el acuerdo comercial más importante de México ha podido ampliar la industrialización del país porque falta una política industrial con un enfoque productivo de globalización, señaló el Centro de Estudios de Industria (CEI) de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).



Independientemente del proceso de renegociación, México debe enfocar su estrategia de globalización hacia un nuevo enfoque productivo, donde los acuerdos comerciales sean un instrumento para alcanzar más mercados, pero con una base industrial sólida que permita el fortalecimiento productivo", expone en el informe mensual.



Si bien el TLCAN ha ampliado el comercio externo de México, su industria no ha mostrado igual avance, por el contrario, en los últimos años se ha dado una desindustrialización de la economía. La proporción industrial con respecto al PIB cayó del 39 por ciento en 1994 al 32 por ciento en 2016; la mayor demanda del extranjero no ha generado la misma proporción de avance en la generación de producción nacional, señala el reporte mensual “Tendencias Industriales”.



Expone que la industria de México se encuentra en una situación de vulnerabilidad que puede ser una potencial debilidad ante el proceso de renegociación del TLCAN.



“Si bien el país ha sido capaz de insertar exitosamente productos en el extranjero, en particular en Estados Unidos, el socio comercial más relevante por tamaño y por el superávit que representa, esto no ha sido acompañado de una industrialización consolidada. Al mismo tiempo se ha incrementado la dependencia de las importaciones, con lo cual México es un país deficitario neto, a pesar de contar con una balanza comercial positiva con la primera potencia del mundo”, explica su informe.



Desde la perspectiva económica, el Centro de Estudios de Industria apunta que la industria representa el elemento fundamental de la renegociación del TLCAN, debido a que el 96 por ciento de las exportaciones pertenecen al sector y de las que 90 por ciento son manufactureras.