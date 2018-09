Él tiene la clave para que México sea una ‘figura’ del comercio internacional

En el intercambio mundial de mercancías México juega un papel fundamental y su apertura será importante para hacer de la globalización un fenómeno mucho más incluyente y sostenible, aseguró Paul Polman, presidente de la International Chamber of Commerce (ICC).

En entrevista con El Financiero, el también CEO de Unilever destacó que el comercio internacional atraviesa un momento complicado: guerras arancelarias, restricciones y proteccionismo, y por ello, posturas como la mexicana son relevantes para avanzar en una agenda de apertura.

 Atravesamos un momento de cambios y tendencias proteccionistas, ¿cuál es su perspectiva sobre el comercio internacional?

 Hay ciertamente una tensión surgiendo; (el lunes) vimos el anuncio de Estados Unidos sobre la aplicación de nuevos aranceles a China a una tasa del 10 por ciento, eso es claro. Pero al mismo tiempo hay otras partes del mundo que están avanzando en ese campo, vemos la ampliación de acuerdos comerciales en África, en el sudeste asiático y en Latinoamérica.

Por lo que vemos, hay incluso una tendencia de países que avanzan a acuerdos bilaterales. Aunque el sistema multilateral está bajo presión, hay muchas cosas positivas que promueven la causa del comercio internacional.

Debemos ser conscientes de la tensión, no desestimarla. Es evidente que la globalización ha sacado a mucha gente de la pobreza. Pero también tenemos que asegurarnos de que cuando esa globalización ocurre y produce cambios en la industria y cambios en la competitividad, debemos cuidar también a las personas que se quedan a la zaga, de suerte que la globalización beneficie a todos. La forma en que la globalización se ha hecho en el pasado podría ya no ser suficiente en el futuro.

 ¿Es este el peor momento para el comercio internacional, dadas las corrientes y tendencias de muchos países que solían promover el libre comercio?

 No sé si estemos en el peor momento, no puedo ofrecerte una respuesta. Hoy hay más comercio internacional que hace 40 o 50 años. Ahora mismo hay comercio que está incrementándose, que no baja. Pero la naturaleza del comercio ha cambiado y la manera en la que lo medimos también.

No es que estemos en el peor momento de nada, vivimos hoy en un mundo que tiene un mayor grado de impredecibilidad, que tiene cierto nivel de tensión que se expresa también en la prensa, podemos tener la impresión de que esto sucede en la totalidad del mundo, pero no es así. Hay muchas partes donde las personas están trabajando aún más estrechamente.

 ¿Cómo ve a México?

 Está bien posicionado, es una de las mejores economías en la región, en parte por mérito propio y en parte porque las otras economías han fallado. Pueden tener una enorme influencia en esta región. Todavía tiene enormes oportunidades, es lo que lo hace un país atractivo, y por eso queremos estar aquí.

Sin duda hay oportunidad de lograr una mayor igualdad en los ingresos, de que más personas tengan una mayor educación, de reducir la corrupción, de mejorar la infraestructura, son los desafíos que muchos países tienen y las empresas pueden jugar un papel importante.

 ¿Ve a México como un gran jugador en el comercio mundial?

 Totalmente, México es una de las sociedades más abiertas, la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos son buenas noticias. La economía es una combinación de desarrollo interno, pero al mismo también se beneficia de un mercado muy abierto.

 ¿Cuál sería el mayor desafío para que México creciera más y fuera más relevante en el comercio internacional?

 El Estado de derecho y las instituciones. Tienen que hacer que el sistema legal funcione, deben tener un sistema libre de corrupción, donde los negocios puedan desarrollarse según las leyes económicas, y no porque estén influenciados por otros factores.

Otro elemento importante es estar activamente involucrado con el gobierno para identificar las cosas que deben cambiarse. Este es un gran momento, un momento de cambio, es un buen momento para reflexionar sobre qué cosas deben cambiar.

 ¿Diría que México es un buen ejemplo de esa disparidad en la que unos se benefician y otros son dejados atrás?

 La diferencia de los ingresos ha crecido en todas partes, no solo en México, no quiero singularizar al país. Todos los países tienen oportunidad de cambiar eso, México incluido, y es el mejor momento, es un momento de cambio, de reflexión, un momento en que el sector privado entiende mejor que nadie que necesitamos avanzar hacia un crecimiento más equitativo y sostenible.

Este es el momento en que debemos estar a la altura del desafío, incluida la prensa. Es fácil redactar titulares que atraigan a más lectores, pero es absolutamente importante que sean parte de la solución. Ya hay suficientes personas que analizan los desafíos, pero por desgracia son pocas las que trabajen activamente en las soluciones.

Eso es lo que intentamos hacer, es lo que intenta hacer la International Chamber of Commerce (ICC), y ustedes tienen una de las cámaras más activas del mundo, con un gran liderazgo, no es casual que haya sido ejercido por dos grandes mujeres (una de ellas, la actual presidenta de ICC México, María Fernanda Garza Merodio) y en un entorno donde ese es el otro desafío. Ustedes están sirviendo de modelo, del cual podrían beneficiarse otros países.