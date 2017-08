¿Te visitó el SAT? No te asustes, está haciendo más auditorías 

¿Recibió una visita o carta del SAT? No se sorprenda, la autoridad fiscal de México pisó el acelerador a sus auditorías en este año.



En todo 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó 90 mil 274 auditorías a contribuyentes, mientras que en 2017, sólo en el primer semestre van 80 mil 540, es decir, 90 por ciento de las auditorías ejecutadas el año pasado.



Las auditorías realizadas en la primera mitad de 2017 representan una cifra récord, al ser la mayor cantidad de actos reportados para un periodo similar desde 2011, año en que inició el registro de la autoridad.



Por esos actos de fiscalización, el SAT recaudó 76 mil 705.4 millones de pesos, el monto más alto desde 2015 y casi el doble de lo que recaudaba en 2011.



Entre los actos de fiscalización efectuados por el organismo se encuentran las visitas domiciliarias para verificar la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet; verificaciones para constatar los datos proporcionados al RFC relacionados con el domicilio, y cancelación de certificados de sellos digitales para inhibir la emisión de facturas electrónicas.



CON RIGUROSIDAD



Roberto Vázquez, miembro de la Comisión de Desarrollo Profesional de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), indicó que el volumen de auditorías observadas este año refleja que el SAT está fiscalizando a los contribuyentes de forma más rigurosa, en comparación con 2016.



“El problema de las auditorías es que en ocasiones el personal que audita no conoce conceptos de algunos sectores, como es el financiero, lo que ocasiona que el contribuyente explique sus mediciones de forma más detallada, pero eso pasa porque en momentos no tiene el personal capacitado”, explicó Vázquez.



De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión al segundo trimestre del año, el SAT incrementó las auditorías y al mismo tiempo ha hecho más rentable su fiscalización, ya que en el primer semestre de 2017 por cada peso que gastó en fiscalizar, recuperó 50.8 pesos.



En la primera mitad del año, el recaudador gastó mil 510.8 millones de pesos en fiscalizar, cantidad que al ser comparada con el total de recaudación por actos de fiscalización, resulta en la razón de que por cada peso que se gasta, recupera 50.8 pesos. Este es el mayor monto en 2 años, cuando en 2014, por cada peso invertido se recuperaron 61 unidades.