El queso ‘manchego’ sale victorioso en el TLCUEM

Como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México (TLCUEM), los industriales de la leche nacionales destacaron el uso de de forma libre del nombre ‘manchego’ para un queso de leche de vaca.

“A la luz de los resultados, consideramos que ha sido un gran logro el que se haya podido conservar el nombre del queso ‘manchego’ de uso libre en México cuando se trate de un queso elaborado con leche de vaca, sin dejar de reconocer el uso exclusivo de ese término a la UE cuando se trate de un producto madurado elaborado con leche de oveja”, destacó la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) en un comunicado.

Adicionalmente, se podrán usar en México los nombres de quesos de forma sencilla y no ‘multicompuesta’ para no evocar a los europeos, como el parmesano, gruyere, edam, provolone, camembert y mozzarella.

“Reconocemos y respetamos el sistema de protección de Indicaciones Geográficas en el mundo y es por eso que los nombres de quesos que no han llegado a ser nombres comunes en nuestro país y en los que no hay derechos adquiridos, no nos hemos opuesto a que se otorguen en exclusividad a la UE”, señala el documento.

A pesar de esto, la lista definitiva de los quesos aún no se publica, aseguró Vicente Gómez, presidente de la Federación Mexicana de Lechería, y consideró que el sector lácteo mexicano salió bien librado de la negociación.

“Lo más importante para nosotros es que no hubiera una apertura total en ninguno de los producto..., hay cupos para la Unión Europea, muchos de los productos que van a mandarnos ya venían hoy a través de los cupos de la Organización Mundial del Comercio”, señaló Gómez en entrevista.

Agregó que Sagarpa se comprometió a un programa de fomento lechero.