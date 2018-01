El lugar donde los Reyes encuentran ‘gangas’

Los gustos de los niños cambian y eso lo saben los Reyes Magos. Cada año es más común ver en la lista de deseos tablets, smartphones, suscripciones a Netflix y hasta drones, pero cuando el presupuesto no alcanza, los Reyes saben dónde encontrar regalos más tradicionales, a bajos precios.



El recorrido inicia en la calle Corregidora. Inmediatamente, se pueden encontrar cientos de locales y puestos ambulantes que buscan ofrecer los mejores precios en juguetes, ropa y artículos de novedad.



La película Star Wars cuenta con una gran variedad de figuras de acción que van desde un Stormtrooper de 100 pesos, hasta un Luke Skywalker de 200.



En contraste, Gerónimo desembolsó 588 pesos en la compra de la muñeca de Rey, de Star Wars, para su nieta, en Walmart.



Sara, quien pagó cerca de mil pesos para adquirir el muñeco de Miguel, junto con su guitarra y su máscara, de la película 'Coco', aseguró que en Walmart no hay descuentos; sin embargo, encontró lo que estaba buscando.



Si Melchor, Gaspar y Baltazar buscan regalos para niñas, en el Centro de la Ciudad los precios de Princesas como Ariel, Bella o Blanca Nieves se ubican en un rango de 150 a 290 pesos, aunque si buscan un precio más económico, pueden encontrar a la prima ‘pirata’ de Barbie desde 100 pesos, dichos precios contrastan con los ofrecidos en tiendas departamentales, que suelen superar los 300 pesos por la misma figura.



En juguetes para niños lo más recurrente de la temporada son los superhéroes, es sencillo encontrar un Batman original en 150 pesos o uno pirata en 100 pesos.



En Juguetrón, las figuras de superhéroes cuestan entre 200 y 300 pesos.



En el Centro, las bicicletas tienen un costo que oscila entre los mil y 8 mil pesos.



“Los precios se han mantenido en relación al año pasado, no hemos visto ninguna variación importante”, comentó una locataria de Corregidora 56.



Nunca falta el artículo chino de novedad, este año, la moda son unos burros inflables que emiten diferentes sonidos, en promedio se venden en 140 pesos.