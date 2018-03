El jueves habrá 'humo blanco' en la Concanaco Servytur

Después de todo un año sin la posibilidad de realizar su elección interna, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) elegirá este jueves a quien releve en el cargo de presidente del organismo a Enrique Solana Sentíes, en el marco de su 102 Asamblea General Ordinaria.

“Esperamos que el día de mañana ya tengamos humo blanco, tengamos un nuevo presidente de la Confederación”, dijo Jorge Cervantes Arenas, Secretario General de la Concanaco Servytur.

La elección será contendida por dos aspirantes registrados para el proceso de elección interna 2018: Ricardo Navarro Benítez, actualmente vicepresidente nacional, y José Manuel López Campos, actual tesorero de la Confederación y originario de Mérida, Yucatán. De los 456 asambleístas que pueden participar en la asamblea general, se tienen registrados a 300 asambleístas y se recibirán a 146 cámaras de comercio. La Asamblea del año pasado, realizada en octubre, contó con la participación de 130 cámaras con 279 asambleístas.

“Esto quiere decir que Concanaco está más fuerte que nunca, que hay unidad, participación y tenemos el mayor número de asambleístas y cámaras registradas desde el 2007. Esperamos que nuestra asamblea se lleve a cabo con toda normalidad, está lista para recibir a la Secretaría de Economía que es invitada”, dijo el secretario general del organismo.

Como parte de la orden del día de la asamblea de este jueves, se tienen los informes de actividades del presidente Enrique Solana Sentíes, que como algo inédito en la confederación ocupó por un cuarto periodo la presidencia del organismo durante 2017, con la siguiente presentación del informe del Tesorero y del Auditor Externo para la posterior elección de 33 Consejeros de diferentes estados de la República.

Los nuevos Consejeros electos se integrarán a los 33 que continúan en su periodo de dos años y el total de 66 consejeros se reunirán en las instalaciones de la Confedeación ubicadas en Balderas #144, Colonia Centro, para elegir al nuevo presidente para el periodo 2018 con la posibilidad de reelección por dos periodos más.

Solana Sentíes interesado en participar en la política

Esta elección deja atrás a más de 15 meses de disputas legales y la imposibilidad legal por un Juez de elegir a un nuevo presidente de la Confederación, por lo que Enrique Solana debió permanecer en el cargo por un total de cuatro años. Al cabo de la Asamblea de este jueves 22 de marzo, su destino aún es incierto, al menos en la parte de su participación en la vida política nacional.

"Sí me gustaría hacer política pero hasta ahora no he recibido una oferta formal de algún partido", dijo el líder empresarial y reconoció el valor que los empresarios pueden imprimir al momento de coyuntura que atraviesa el país, por lo que si consideraría participar de alguna manera en la vida política; pero mientras le llega la oferta, dijo que tiene sus empresas en Puebla.

"Lo que es seguro es que yo mañana me voy de la Confederación, estoy sacando ya mis cosas y esta es mi última conferencia de prensa como presidente", dijo.

El proceso de elección de presidente 2017 estuvo detenido por el amparo que el regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora interpuso con el argumento de la violación a su derecho de ser candidato para presidir el organismo.

“Sin embargo, este ya es un nuevo proceso de elección, es para el periodo 2018. Se inició en noviembre del año pasado sin que se tuviera el registro de Pérez Góngora, pero una vez más éste se amparó y un juez de distrito le negó la suspensión de la elección”, explicó el secretario general Jorge Cervantes.