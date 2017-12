El consumo de bienes y servicios no básicos lidera la BMV en 2017

Durante este año, el sector con el mejor desempeño en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es el de servicios y bienes de consumo no básico, superando alrededor de cinco veces la rentabilidad del Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC).



El sector, mejor conocido como de consumo discrecional y que está formado por el conjunto de bienes y servicios que pueden adquirir los consumidores pero que no son esenciales, como ropa deportiva, restaurantes, automóviles, hoteles, ocio y otros, registra una alza acumulada en el año de 31.8 por ciento, mientras que el IPC gana 6.6 por ciento.



De acuerdo con los índices sectoriales de la Bolsa Mexicana, el sector de consumo no básico regresa a ser el más rentable en la BMV, luego de un retroceso en 2016 de 10.8 por ciento. En el 2015 otorgó un premio de 28.5 por ciento.



Entre las acciones más destacadas de consumo discrecional están Grupo Elektra, con una rentabilidad en el año de más de 160 por ciento; Grupo Famsa, con una ganancia cercana a 60 por ciento; Alsea, con 11 por ciento, y Hoteles City, con más de 30 por ciento, entre otros.



Cristina Morales, analista bursátil senior de Signum Research, describió que el consumo privado es una de las variables macroeconómicas más importantes de la economía nacional, ya que representa casi el 50 por ciento de la demanda agregada.



“Durante los trimestres recientes ha mantenido una dinámica favorable, apoyada en altos niveles de empleo y de remesas, así como de una reducción en la volatilidad cambiaria. Esto ha impulsado las ventas mismas tiendas de la ANTAD y el Índice de Confianza del Consumidor”, precisó Morales.



El sector de telecomunicaciones y el de consumo frecuente le siguen en la terna de los más rentables, al registrar ganancias acumuladas en el año de 16.10 y 11.24 por ciento, respectivamente.



Sólo la empresa de mayor tamaño en el mercado accionario, América Móvil, por su valor de capitalización, presenta un incremento superior a 30 por ciento en lo que va del año.



Por otro lado, el sector que registra el peor desempeño en la BMV es el de salud, con un descenso de 3.50 por ciento. El industrial, más relacionado con la actividad exportadora del país, registra un descenso acumulado de 0.81 por ciento, mientras que el de servicios financieros cae 0.23 por ciento.



Inversión 2018



La especialista de Signum Research prevé que el desempeño del consumo privado durante el próximo año dependerá en gran medida de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de las elecciones presidenciales de 2018.



En tanto, Julio Zamora, especialista en Citi para Latinoamérica, elevó la recomendación de México a sobreponderar.



“De las 49 emisoras mexicanas que tenemos con cobertura, 20 tienen recomendación de compra. Para este grupo, el dividendo promedio esperado para los próximos 12 meses es de 3.7 por ciento y los mejores dividendos los ofrecen los Fibras”, prevé Zamora.