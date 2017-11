Congreso de EU le quitará 'lo picoso' al plan fiscal de Trump

La reforma tributaria del presidente estadounidense Donald Trump, que se discute en el Congreso estadounidense, podría aprobarse más modesta de lo que el mandatario propuso.



De acuerdo con Omar Taboada, director de Análisis de Inversión de Citibanamex Casa de Bolsa, el escenario base de la institución es que el recorte de impuestos sea más modesto de lo que el republicano Trump propuso, toda vez que prevé que la reforma fiscal vería la luz hasta el primer trimestre de 2018, particularmente sobre febrero y no hacia el Día de Acción de Gracias de este año, el 23 de noviembre.



“Se prevé una expectativa de reducción de ingresos tributarios a consecuencia de la reforma fiscal estadounidense de aproximadamente entre 1.5 y 2 billones de dólares contemplando un horizonte de tiempo de 10 años”, precisó Taboada.



La reciente resolución y aprobación del Senado estadounidense del Presupuesto federal para el próximo año fiscal (con 51 votos a favor y 49 en contra) facilitará la consolidación de la tan esperada reforma fiscal.



“El escenario base de nuestros economistas de Citi sugiere que el impacto real de la reforma pudiera añadir aproximadamente 1.5 por ciento acumulado al PIB durante 2017-2021”, sostuvo Taboada.

10% Aportan los impuestos aplicados a las empresas a los ingresos totales del gobierno federal de EU.





Para Rubén Domínguez, economista en jefe de GACS, la reforma de Trump no pasará como la mandó.



“En algunos casos es inviable y Estados Unidos necesita recursos, que una vez aprobada la reforma, tendrían que conseguir de otro lado. Me parece que el Congreso tendrá que ajustar esta reforma de acuerdo al nuevo contexto y esperando más claridad sobre el futuro del comercio internacional de EU (hablando del TLCAN)”, dijo Domínguez.



Asimismo, sostuvo el experto, los grupos en el Congreso no están contentos con la manera en que ha actuado el gobierno de Trump. Así que no tendrían incentivos para facilitar el proceso.



Alejandro Saldaña, analista económico de Ve por Más, señaló que se propone el retiro de algunas deducciones y excepciones para que el déficit no aumente más allá de lo aprobado en el Presupuesto 2018.



“Se seguirá el proceso de reconciliación, el cual fue desatado tras la aprobación del Presupuesto para el 2018 el pasado 26 de octubre. Dicho proceso permitirá que la ley pase con el voto de la mayoría simple”, previó Saldaña.

666 mil mdd Fue el déficit del gobierno de EU en el año fiscal 2017, el más alto desde el año 2013.



Sin embargo, para que dicho procedimiento tenga validez, es necesario que la ley aprobada cumpla con ciertas condiciones, como el apego a los lineamientos establecidos para el Presupuesto 2018.



Concretamente, que el déficit fiscal no se incremente en más de 1.5 billones de dólares durante los siguientes 10 años, lo cual será determinante en la discusión derivado de la naturaleza expansiva de los cambios propuestos, alertó el analista.



Va de acuerdo con tendencia global



La propuesta en el Congreso de EU de bajar el impuesto corporativo desde 35, a 20 por ciento, va acorde con la tendencia mundial de bajar esas tasas, a cambio de establecer nuevas cargas tributarias, como a las emisiones de carbono para compensar los ingresos para los gobiernos.



Un estudio del Instituto Peterson para la Economía Internacional (PIIE) señala que a nivel mundial, el impuesto corporativo se ubica debajo del 25 por ciento, mientras que en México es del 30 por ciento y en Estados Unidos del 35 por ciento, entre los más altos dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).



Desde 1986, el promedio del impuesto a las ganancias corporativas ha bajado desde 49, a 23 por ciento.



El top 10 de países con las tasas más altas lo encabeza EU, con una tasa de 35 por ciento, seguido de Francia con 34.4 por ciento.



focos

Ajuste europeo. En Francia, el presidente Emmanuel Macrón pidió armonizar las tasas en todo el continente.

El calendario. Australia planea reducir la tasa corporativa hacia 2025

Los riesgos. El partido demócrata de EU está unido en contra de la propuesta fiscal, por lo que no podría pasar.