El bitcoin y su futuro, tema de debate en Davos

Experimento, moneda o activo de inversión fueron las definiciones para el bitcoin puestas sobre la mesa del debate que sostuvieron inversionistas, académicos y la subgobernadora del Banco Central de Suiza, Sveriges Riksbank, en su participación dentro de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF).



“Las criptomonedas como el bitcoin no cubren carteras para ser nombradas ‘dinero’, pueden ser llamadas ‘activos’, pero no son una buena nueva versión de dinero porque no tienen estabilidad en su valor, fluctúan mucho y no es un medio eficiente de intercambio porque tú no pagas salarios o impuestos en bitcoins”, dijo Skingsley.



En una posición contraria, Jennifer Zhu Scott, principal de Radian Partners, una firma de inversión en Hong Kong, calificó a la criptodivisa como ‘disruptiva’ con el oro, que es lo que ha respaldado al dinero tradicional y con los bancos centrales, instituciones sobre las que cada vez menos personas sienten confianza.



“Por décadas hemos tenido a los bancos centrales emitiendo monedas, dinero inflacionario y el bitcoin es deflacionario, es completamente matemático, es muy, muy eficiente y le guste a la gente o no, no se irá”, señaló.



Reconoció que puede ser mejorable, como toda tecnología pero es un hecho la atención que ha cobrado en el mundo económico y por eso de habla de ella en el foro del WEF.



“Muchos quieren comparar la moneda digital con el dólar estadounidense y el bitcoin no tiene un Banco Central y la gente ya no confía en los bancos centrales”, añadió.



A lo largo de la historia han sido tomados diversos instrumentos como referencia o formas de pago, tal como el oro, pero en la edad moderna ha surgido otras alternativas que son respaldadas por bancos centrales, reconoció Robert J. Shiller, catedrático de Economía de la Universidad de Yale.



En su particpación, identificó a la Unidad de Fomento en Chile (UF), que también es digital y fue introducida hacer pagos electrónicos “con una buena base y con absoluta estabilidad” y en México se creó la Unidad de Inversión (UDI).



“El bitcoin es otra idea que está permeando en ciertos grupos, creo que es un experimento interesante que aún no es relevante en nuestras vidas”, señaló.



Neil Rimer, cofundador de Index Ventures, una firma global de capital que invierte en compañías de tecnologías de la información, defendió al bitcoin de un posible colapso en su precio.



“Tal como muchas monedas han colapsado”, lo llamó confiable y su regulación no debe pensarse a nivel global, sino en cada país, cada gobierno legislarlo.



Como activo de inversión ante la disyuntiva de invertir en el bitcoin long o short, Neil Rimer comentó que largo pero “no más de lo que puedes perder porque esto es un experimento y muchas personas están perdiendo sus ahorros”, advirtió.



En ese escenario actual, la subgobernadora de Banco Central de Suiza argumentó que si bien el dinero causa inflación y ésta es perjudicial para el consumidor, se tiene el respaldo de una autoridad y de leyes.



“En los bancos no conectamos el dinero que emitimos con el oro, pero tenemos la ley, y la ley es el oro para el Banco Central moderno. Entiendo que se vea a esta alternativa, que sinceramente la considero muy pobre por su elevada volatilidad, para ser utilizada como dinero. Yo no tengo problema si se utilizar por las personas como un activo para inversión”, dijo.