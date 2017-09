El aguacate jalisciense, sin quitar la mira en Estados Unidos

El aguacate de Jalisco no desiste en su intento de llegar a territorio estadounidense tras vivir un freno en sus exportaciones.



El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, dijo este lunes que la fruta cumple con todos los requisitos para entrar a ese país vecino y no descartó que esto suceda en breve.



"Lo digo con toda franqueza porque con Estados Unidos tenemos un trecho muy avanzado, ustedes recordaran que aquí en el estado, hace como dos años, con el subsecretario de Agricultura de Estados Unidos dimos a conocer que en el diario oficial de Estados Unidos, se anunciaba la introducción del aguacate de Jalisco; pero se detuvieron los envíos por otras cosas”, indicó el funcionario durante su visita en el V Congreso Latinoamericano del Aguacate en Guadalajara, Jalisco.



“Por eso les digo que tratándose del bienestar de la gente, la política no se puede meter en medio", añadió el funcionario.



En enero de este año, el primer embarque de aguacate de Jalisco partió desde Zapotlán El Grande con destino a Estados Unidos; sin embargo, el cargamento fue detenido en la frontera debido a un proceso administrativo, según explicó entonces el titular de la Sagarpa.



Calzada Rovirosa agregó este lunes que también se han entablado conversaciones con el titular de agricultura canadiense, Lawrence MacAulay, y se están explorando nuevos mercados como el de China.



Expuso que, además, se busca incrementar la producción de esta fruta por lo que se revocacionarán más parcelas en Jalisco.



"Estamos trabajando en sustituir cultivos de bajo valor por alto valor; el aguacate tiene un alto contenido de valor, se lo están peleando todos los rincones del mundo y queremos llevar a sembrar eso, que a los productores les de mayor ingreso a sus familias. Y de esa manera contribuir a la riqueza nacional", añadió.



Alrededor del 80 por ciento del consumo de aguacate de Estados Unidos proviene de huertos mexicanos, que se extienden cada vez más. Jalisco se ha convertido en el segundo mayor productor de la variedad Hass en México detrás del estado de Michoacán, según productores.



Negociadores de Canadá, México y Estados Unidos se reúnen estos días en la Ciudad de México para discutir la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que Donald Trump ha amenazado con terminar si no logra frenar el déficit comercial con México.



Con información de Reuters