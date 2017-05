Gasolina más barata todavía no tiene para cuándo

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Pemex acordaron retrasar de manera indefinida la apertura a privados, proceso conocido como temporada abierta, del sistema de ductos que conecta a México con el mercado de gasolina más barata del mundo: Texas.



Nuevas resoluciones del órgano regulador solicitadas por el Financiero vía Transparencia —RES/822/2017 y RES/325/2017—anticipan las fechas de temporada abierta de las regiones 3, 4 y 5 del país, que corresponden al occidente, centro-sur y sureste del país, pero no de la región 2 que incluye a los sistemas de almacenamiento y transporte de combustible de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio en Durango, mismos que están conectados a los ductos de EU, en particular del estado de Texas.



“La Comisión Reguladora de Energía (CRE) mediante la resolución RES/822/2017 dejó sin efecto el calendario autorizado para la asignación de la capacidad de la infraestructura de almacenamiento y de Transporte por ducto de la Etapa 1.2. El resolutivo establece que el proceso continuará una vez que la comisión y Pemex Logística evalúen los resultados de la etapa 1.1 y en su caso determinen alguna mejora para la etapa 1.2”, señaló la petrolera nacional.



Pemex Logística está en proceso de implementación de la etapa 1.1 y en las próximas semanas definirán el calendario y el alcance del proceso 1.2, el cual pondrá a consideración de la CRE, agregó el exmonopolio estatal al ser consultado.



DIVIDIRÍAN REGIÓN NORESTE



Adrián Moral Piñeyro, subdirector de Almacenamiento y Despacho de Pemex Logística, dijo que la organización es de Pemex y que están evaluando si se va a dividir la zona noreste.



“La temporada abierta es de Pemex no es de la CRE, hubo un movimiento de fechas e inclusive la temporada abierta que maneja el noreste del país esta en evaluación, ahorita si va a salir todo el noreste del país o si se va a partir en varias etapas, obviamente en lapsos más cortos”, advirtió Moral.



Sin embargo hay otro proceso en paralelo que ocurrirá “pase lo que pase” relacionado con el mercado de gasolinas, que es el de flexibilización de precios, por el que las gasolineras de la región como las existentes en Monterrey podrán poner el precio que prefieran, bajo oferta y demanda y se dará el próximo 15 de junio.



A partir de esa fecha habrá precios de mercado que determine cada gasolinero en esa región del norte del país, pero sin infraestructura en la que puedan transportar y almacenar su combustible.



Fernando González Piña, vicepresidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) para el Valle de México, indicó que lo anterior implica abrir los precios pero sin otro proveedor de combustible.



“¿Para qué liberas un precio si no tienes unas condiciones reales de competencia? Con esto quiero decir que tengo que seguir comprando a Pemex en tanto no tenga una temporada abierta y entonces qué sentido tiene que el precio ande brincando para arriba y para abajo, pero esa es la decisión que tomó la CRE.



“Eso tiene la implicación de que efectivamente se siga liberando el precio sin tener una condición real de competencia porque el único proveedor es Pemex”, apuntó.



Las nuevas fechas, originalmente denominadas etapas 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, tienen ahora como clave etapas 2.1, 2.2 y 2.3, donde el nuevo calendario incluye para el 26 de julio a las terminales de almacenamiento de Topolobampo, Guamúchil, Culiacán, Mazatlán, La Paz y Durango.



La etapa 2.2 tiene nueva fecha de 16 de octubre de 2017 e incluye a las terminales de almacenamiento de Zacatecas, Aguascalientes, El Castillo, Zapopan, Zamora, León, San Luis Potosí, entre otras. Esta misma etapa incluirá el área del Pacifico además de entidades del centro del país incluyendo la Ciudad de México, Querétaro, Morelos y Guerrero.