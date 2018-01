El 54% de la riqueza de México está en capital humano: Banco Mundial

La riqueza total en México alcanzó 110 mil 471 millones de dólares en 2014, de los cuales casi 54 por ciento está sustentado en la riqueza del capital humano, con 59 mil 334 millones de dólares, señaló este martes el Banco Mundial en su último informe.



En el texto, la entidad destaca al capital humano como el componente más importante de la riqueza a nivel mundial.



En el caso de México, el Banco Mundial observó la misma tendencia, aunque en menor proporción a la que se observa en los países de altos ingresos miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en donde el capital humano representó el 70 por ciento de su riqueza.



El capital producido significó el 36 por ciento de la riqueza mexicana y el capital natural fue del 13.2 por ciento.



Los recursos naturales de México lo ubican como uno de los países con mayor biodiversidad, extensos litorales, una minería que lo posiciona entre los principales productores de plata, oro, cobre y plomo, y la producción petrolera promedia 2 millones de barriles diarios.



No obstante, podría explotar en mayor magnitud las rentas de ese capital natural, según lo recomendado por el Banco Mundial.



“El crecimiento de un país radica en parte en el uso más eficiente del capital natural e invertir los ingresos de las fuentes de capital natural, como minerales, en proyectos de infraestructura y educación. Estas inversiones entonces derivarán en un crecimiento de la riqueza total”, señala el organismo en el informe.



El Banco Mundial busca identificar los vínculos entre pobreza, fragilidad y gobernanza. Por esa razón toma en cuenta la evolución de los activos, ya que el Producto Interno Bruto (PIB) de un país mide el ingreso y la producción pero no refleja los cambios en su base de activos.



“Monitorear riqueza, incluyendo el capital natural, fue parte de la solución para los retos de sustentabilidad en el largo plazo. No es una coincidencia que varios de los países frágiles son ricos en recursos pero no pueden utilizar las rentas actuales de esos recursos para construir sus instituciones y desarrollar a su población”, precisó en el texto.



La riqueza del mundo aumentó 66% entre 1994 y 2014



La riqueza global creció 66 por ciento durante las últimas dos décadas hasta mil 143 billones de dólares al 2014, pero a nivel per cápita creció 31 por ciento debido a que bajó o se estancó en más de una docena de países en varios niveles de ingreso, señaló el Banco Mundial.



Mientras que para los países avanzados, el 70 por ciento de su riqueza radica en el capital humano. Entre los países de ingresos medios o bajos su principal fuente de riqueza, el 47 por ciento son los recursos naturales.



"Al construir y fomentar el capital humano y natural, los países de todo el mundo pueden reforzar la riqueza y fortalecerse. El Banco Mundial está acelerando sus esfuerzos para ayudar a los países a invertir más, y más efectivamente, en su gente", dijo el presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim.



"No puede haber un desarrollo sostenido y confiable si no consideramos el capital humano como el componente más grande de la riqueza de las naciones”, agregó.



El informe The Changing Wealth of Nations 2018, publicado por el Banco Mundial, midió la riqueza de 141 países entre 1995 y 2014 por 19 tipos de capital, considerando las rentas generadas durante el tiempo de vida del capital natural, humano, producido, la suma de activos y pasivos externos de un país como inversión extranjera directa y reservas internacionales.



Según el estudio, no crecen al mismo ritmo la riqueza total mundial y la riqueza de capital humano, ni en términos generales, ni a nivel per cápita.



Por su parte, la riqueza de capital humano global alcanzó 737 billones de dólares en 2014, un incremento de 55 por ciento desde 1995, con un crecimiento promedio anual de 2.3 por ciento.



En términos de riqueza de capital humano por persona, ésta mejoró 108 mil 654 dólares desde 88 mil 874 dólares en 1995, un incremento de 22 por ciento en el periodo y contribuyó con poco menos de dos tercios de la riqueza total mundial.



Las mujeres aportaron menos del 40 por ciento de la riqueza de capital humano porque tienen menores ingresos, menor participación en la fuerza laboral y menos horas promedio de trabajo. “Alcanzar una mayor paridad de género en ingresos podría generar un 18 por ciento de incremento en la riqueza de capital humano”, señala el informe presentado este martes en Washington.



Entre las conclusiones del informe, la riqueza del capital humano en una base per cápita está incrementándose en los países de bajos y medianos ingresos.



En tanto, en países de ingresos altos y elevados, el envejecimiento y el estancamiento de salarios están reduciendo la participación del capital humano en el capital total de un país.