Efecto Trump en renegociación del TLCAN alerta a Peñoles

El efecto Trump en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte mantienen en alerta a Industria Peñoles que avecina sobresaltos si Estados Unidos define romper el acuerdo comercial con México y Canadá.



La compañía minera se ubica en los primeros eslabones de la cadena productiva de materia prima metalúrgica para Estados Unidos que es deficitario en el rubro. Lo que lo hace también su mayor cliente.



Cerca del 85 por ciento de las ventas de Peñoles son de exportación; la compañía minera exporta el 60 por ciento de su producción de zinc y plomo a Estados Unidos.



Fernando Alanís Ortega, director de Industrias Peñoles considera que la postura del gobierno estadounidense de abandonar el acuerdo comercial equivaldría para ese país, afectarse de forma directa.



“Tenemos la confianza de que lo que se está viendo en las negociaciones del TLCAN no afecte esa parte hc (las ventas), porque Estados Unidos se afecta solo al no tener esa materia prima y tenerla que importar, si no es de México, de algún otro lado a un costo mayor”.



Ante esta panorama, Industrias Peñoles tiene un plan B, y analiza incrementar su producción en los mercados del centro y sur de América, Asia y Europa, donde ya tiene presencia, a fin de tener las menores afectaciones en caso de que los gobiernos involucrados no lleguen a un acuerdo favorable para los tres países.