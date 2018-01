Dudley se va y la Fed de NY inicia la búsqueda de  su nuevo presidente

La presidencia de un Banco Central quizás sea el puesto más difícil de cubrir. Además, como el comité de búsquedas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York ha lanzado una amplia red para encontrarle sucesor a su presidente saliente, William Dudley, la lista de deseos se está alargando.



Entrevistas a 10 miembros de los consejos asesores de la Fed, con los cuales está consultando el comité, indican que ellos quieren un presidente con experiencia en los mercados, habilidades para gestionar crisis, fuerte capacidad de liderazgo, atención a la desigualdad y olfato para detectar tendencias regionales.



No se definió si esa persona debería ser un economista, por más que tradicionalmente el presidente de la Fed de Nueva York tenga un papel de peso en la orientación de la política monetaria estadounidense.



Algunos asesores impulsan la candidatura de una mujer o un miembro de una minoría étnica y una de las empresas de búsqueda contratadas por el comité se está concentrando exclusivamente en eso.



Es un cargo de mucho poder, así que hay mucho en juego, y el nombramiento se dará en medio de cambios más amplios en la dirigencia de la Fed. Se nombró a Jerome Powell para que sustituya a Janet Yellen en la presidencia en febrero, y está vacante la vicepresidencia.



El presidente de Nueva York tiene voto permanente en temas de política monetaria, lo que cual lo pone por encima de los otros 11 presidentes de bancos regionales de la Fed, que votan de forma rotativa.



Esa persona gestiona tanto la supervisión de los grandes bancos como las operaciones de mercado que configuran las tasas de política monetaria y el balance de la Fed, que la institución está achicando con cuidado. Además de eso, el cargo implica vigilar de cerca la variada economía de la región.



“Espero que venga alguien tan sensible a los datos no convencionales y no tradicionales como lo fue Bill Dudley”, explicó Joseph Carbone, máximo ejecutivo de TheWorkPlace, agencia de desarrollo de personal y miembro del Grupo Asesor Comunitario del banco.



“Quiero a alguien que esté dispuesto a analizar en profundidad las cifras y a dedicar la misma cantidad de tiempo a hablar de la población olvidada”, detalló.



Proceso complicado



En su página web, la Fed de Nueva York afirma que se prevé que el proceso llevará entre seis y nueve meses. Dudley planea jubilarse a mediados de 2018.



Encontrar el candidato perfecto podría resultar complicado. Como la Fed de Nueva York supervisa bancos y opera en los mercados, alguien con experiencia en Wall Street sería ideal, pero al mismo tiempo es importante encontrar a un candidato que no esté en deuda con los bancos.



Hasta ahora, los que dirigen la búsqueda se abocaron a recopilar información, según los relatos de los asesores. No parecen tener lista una preselección todavía.



“Son meticulosos: contrataron a firmas de selección de personal, envían e-mails. La búsqueda está en marcha”, dijo Charles Feit, máximo ejecutivo de Onforce Solar y miembro del Comité de Asesores de Pequeñas Empresas y Agricultura. “Lo bueno es que no operan en una burbuja”.