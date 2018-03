Donald Trump llama a México ‘malcriado’: The Washington Post

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a México “malcriado” durante un evento de recaudación para la campaña de Josh Hawley por el Senado.

Según un audio obtenido por el diario The Washington Post, el mandatario estadounidense se burló de otros políticos por querer mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) llamando de esa forma a México.

“Lo mejor es terminarlo y hacer un nuevo trato”, indicó el presidente.

El TLCAN, vigente desde 1994 entre México, Canadá y Estados Unidos, se está renegociando desde agosto por petición del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado reiteradamente con salirse del acuerdo si no lo logra mejores condiciones para su país.

Trump también indicó que, en una reunión con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau le aseguró que no hay déficit comercial entre Estados Unidos y Canadá.

"Trudeau vino a verme. Él es un buen tipo, Justin. Él dijo: 'No, no, no tenemos un déficit comercial contigo, no tenemos ninguno. Donald, por favor", narró Trump imitando a Trudeau.

“Le dije: Estás equivocado, Justin. Él dijo: 'no, no tenemos déficit comercial'. Le dije: 'bueno, en ese caso, me siento diferente', le dije, 'pero no lo creo'. Envié a uno de nuestros muchachos, su chico, mi chico, salieron, y le dije: 'Compruebe, porque no puedo creerlo'”, añadió el mandatario estadounidense.

'Bueno, señor, en realidad tiene razón. No tenemos déficit, pero eso no incluye la energía y la madera... Y cuando lo haces, perdemos 17 mil millones (de dólares) al año '. Es increíble”, agregó Trump.