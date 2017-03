Distínguete con el engomado: "Yo No Doy Mordida"

La mordida al oficial de tránsito es por mucho el acto de corrupción más generalizado en el país, promovido en varias ocasiones por el mismo ciudadano.



Para comprometer a la sociedad a no caer o dar pie a que la corrupción siga en aumento en el país, la campaña “Yo No Doy Mordida” será la vía que la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), utilizará a nivel nacional para que los ciudadanos asuman el compromiso al portar un engomado en sus vehículos con la leyenda “Yo No Doy Mordida”.



La campaña nacional será permanente pero en una primera etapa el objetivo es que 100 mil ciudadanos se comprometan a no caer o propiciar prácticas de soborno y corrupción. Al momento ya sumaba 60 mil ciudadanos en todo el país que colocaron el engomado en su auto.



A través de su Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes, el sindicato patronal ha venido promoviendo en diferentes estados de la República la iniciativa que de manera formal activó este viernes en la Ciudad de México partiendo del Hemiciclo a los Niños Héroes en Chapultepec.



Durante la presentación a medios, Gustavo de Hoyos Walther presidente de la confederación nacional, señaló la importancia de combatir desde la mordida al oficial de tránsito en el crucero, hasta operaciones sofisticadas que se presentan en cualquier nivel de los tres órdenes de gobierno.



Informó sobre la intención del organismo de colaborar para diseñar e implementar un indicador confiable sobre la evolución del combate a la corrupción. En todas las mediciones internacionales México ha mostrado un debilitamiento de su Estado de Derecho y se requiere de más indicadores para monitorear cómo el país va evolucionando en esta materia.



“Lo que no se mide no se puede mejorar y para el desarrollo de indicadores más precisos estamos abiertos a propuestas del gobierno y desde la sociedad”, dijo.