Disputa por papel con Canadá 'pone a temblar' a periódicos en EU

Como si el negocio de los diarios estadounidenses no tuviera suficientes problemas lidiando con décadas de merma en el número de lectores y en los dólares de publicidad, una creciente disputa comercial con Canadá se encamina a encarecer la publicación de las ediciones.



Los precios del papel prensa (o papel periódico) subieron desde octubre hasta un máximo en tres años y podrían seguir aumentando si, tal como se prevé, el mes próximo la administración del presidente Donald Trump aplica aranceles sobre el papel importado desde Canadá.



El 'vecino del norte' representa aproximadamente tres cuartas partes de lo que utilizan en los Estados Unidos desde The Wall Street Journal hasta los proveedores locales de noticias como el Idaho Press-Tribune.



Los costos más altos presionarán a los diarios estadounidenses que ya enfrentan 28 años consecutivos de menores tiradas y una mayor competencia de internet. Muchas publicaciones cerraron a raíz de que los ingresos por publicidad impresa se desplomaron un 80 por ciento desde 2005.



Solamente The New York Times gastó el año pasado 72 millones de dólares en papel prensa, o sea 5 por ciento de los costos operativos. Pero el mayor impacto quizá se vea en cientos de diarios más pequeños con menos recursos financieros.



“Podría tener un efecto catastrófico en el periodismo comunal”, dijo Matt Davison, director y presidente del Idaho Press-Tribune, que se edita seis días de la semana y tiene una tirada de 15 mil ejemplares en Nampa, cerca de 32 kilómetros al oeste de Boise.



Al 26 de diciembre, la tonelada métrica de papel prensa en Estados Unidos. costaba alrededor de 570 dólares, según FOEX Indexes, proveedor de datos globales sobre pulpa y papel.



Estos precios son los más altos desde diciembre de 2014 y subieron 4.8 por ciento desde el 3 de octubre, después de que Estados Unidos comenzó a investigar las importaciones de papel prensa canadiense.



Los precios probablemente suban más en 2018 porque “es casi seguro” que Estados Unidos impondrá aranceles compensatorios del 15 por ciento al 25 por ciento, dijo Kevin Mason, director ejecutivo de ERA Forest Products Research con sede en Vancouver.



Canadá, con sus enormes bosques y terrenos maderables, es el mayor fabricante mundial de papel prensa y Estados Unidos es su principal cliente.



Pero North Pacific Paper, un productor de Longview, Washington, presentó una denuncia comercial alegando que Canadá subsidia al sector, dando a compañías como Resolute Forest Products, con sede en Montreal, una ventaja injusta para preservar una posición dominante en el mercado.



Está previsto que el Departamento de Comercio estadounidense anuncie en enero si impondrá los aranceles compensatorios preliminares sobre las importaciones canadienses de papel de pasta de madera sin revestir, utilizado en todo, desde la edición de libros hasta el papel prensa.



Se trata de la disputa más reciente entre ambos países, que tienen una lista cada vez mayor de peleas comerciales que también incluye los productos lácteos y la madera blanda.



Si se imponen aranceles, los exportadores canadienses de papel prensa deberán aumentar los precios, generando adversidades inmediatas para las publicaciones estadounidenses más pequeñas que operan en base a márgenes estrechos, dijo Paul Boyle, vicepresidente primero de política pública en la News Media Alliance, con sede en Arlington, Virginia.



El grupo representa a casi 2 mil organizaciones de prensa, desde el Journal Star de Peoria, Illinois, hasta The New York Times.