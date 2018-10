Disputa por aranceles en acero y aluminio debe resolverse antes de firmar USMCA: Videgaray

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo este lunes que espera que una disputa sobre acero y aluminio con el Gobierno de Donald Trump pueda quedar resuelta antes de la firma de un nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos y Canadá sellaron el domingo un acuerdo de último minuto para rescatar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como un pacto trilateral, que incluye a México, salvando una zona de comercio abierto de los tres países que estaba a punto de colapsar tras casi 25 años.

El nuevo pacto comercial se llamará Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá o USMCA, por sus siglas en inglés. Su firma se realizaría el 19 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.

"Creo que sería muy positivo", dijo Videgaray a Televisa.

En el mismo espacio, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, detalló que durante los próximos dos meses se trabajará en crear una propuesta con lo que prevé puedan desaparecer los aranceles de 10 y 25 por ciento al aluminio y acero, respectivamente, antes de la consolidación del acuerdo comercial.

"Nuestra idea es trabajarlo en los próximos dos meses para poner en la mesa una solución y que desaparezca", expuso.

En junio, el Gobierno estadounidense impuso aranceles a las importaciones de los dos productos, incluidos los de origen mexicano, bajo el argumento de que dicho intercambio comercial dañaba la seguridad nacional de EU.

Ante esto, México impuso cuotas compensatorias a productos como manzana, arándanos y carne de cerdo. Los cuales, según Guajardo, también se mantendrán mientras se llega a un acuerdo entre las tres partes.

Donald Trump ha sido criticado por congresistas de su país y el sector privado estadounidense por imponer dichas cuotas a las importaciones, debido a que consideran esto no permite que las empresas de EU logren acceder eficientemente a sus insumos. No obstante, la Casa Blanca no ha retirado la medida.

Con información de Diana Nava.