Discurso de Trump sobre TLCAN, una estrategia de negociación: Videgaray

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró este miércoles que el discurso de Donald Trump sobre que es probable que los tres países no alcancen un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es sólo una "estrategia de negociación".



El martes, el mandatario estadounidense señaló en Arizona que no ve posible un acuerdo en la renegociación del TLCAN que comenzó la semana pasada.



“Más allá de sus declaraciones, Estados Unidos está negociando y lo hace de una manera clara. Él es un tipo muy grande que está negociando”, afirmó en entrevista para Grupo Fórmula.



Videgaray precisó que el mandatario estadounidense negocia con una estrategia muy peculiar, pero que esto no debe causar pánico en México.



“No es una sorpresa. Debemos reaccionar con seguridad y entender que es parte de un proceso de negociación. México seguirá negociando con claridad, con firmeza y con la cabeza fría. Tenemos que aprender a reaccionar, no a sobrerreaccionar a este tipo de declaraciones”, puntualizó.



El titular de la SRE también mencionó que si EU quisiera retirarse del pacto comercial, no perdería el tiempo en las mesas de negociaciones.



"Si quisiera el presidente de Estados Unidos terminar el Tratado de Libre Comercio, lo puede hacer, así como lo puede hacer el presidente de México o el primer ministro de Canadá. Simplemente hay que mandar una carta con seis meses de anticipación. Si el presidente Trump quisiera hacerlo, no creo que desperdiciaría ocho meses en un proceso complejo, con muchísima gente involucrada”, detalló.



La próxima ronda de negociaciones se realizará del 1 al 5 de septiembre en la Ciudad de México. Mientras que la tercera será en Canadá, aún sin fecha definida.



ALERTAS DE VIAJE DE EU SON PARTE DE RELACIÓN CON MÉXICO



Sobre las alertas de viaje a México que actualizó el gobierno estadounidense, en las que previene a sus ciudadanos de viajar a destinos como Cancún o Los Cabos, son parte de un proceso histórico de percepción que no necesariamente comparte el gobierno mexicano.



“lo importante a destacar es que México es un país que cada año recibe más turistas. tenemos más de 30 millones de turistas, somos ya el octavo país más visitado en el mundo y debemos preservar esas condiciones. Las alertas son parte de la realidad por muchos años entre México y Estados Unidos”, señaló.