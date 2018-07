Dichos de Trump sobre México y TLCAN 2.0 sólo buscan presionar a Canadá: De la Calle

La declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su país y México se están acercando para lograr un acuerdo comercial sólo busca presionar a Canadá, dijo Luis de la Calle,consultor en comercio exterior.

"Es una forma del presidente Trump de presionar al gobierno canadiense para que se acerque a la posiciones que ha estado impulsando Estados Unidos en la mesa", afirmó el negociador del TLCAN original.

De la Calle dijo que no todavía no es momento de pensar en un acuerdo bilateral porque este "no es legalmente posible sin que se hayan salido primero del TLC (EU, Canadá y México), cosa que no está en la mesa y que el país no desea, ni la mayoría de las personas en EU".

Luego de haberse celebrado las elecciones del 1 de julio en México, el equipo de transición de AMLO ha mostrado disposición de que se negocie con éxito el tratado durante este lapso, apuntó el consultor.

Las ventanas de oportunidad para concluir la renegociación del pacto dependerán de la "flexibilidad y las propuestas que muestre Estados Unidos en las próximas reuniones".