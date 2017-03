Deuda estudiantil en EU se quintuplica en 12 años

Debido a que los préstamos estudiantiles no tienen colateral, las instituciones financieras no tienen la seguridad para recuperar su dinero. (Archivo)

Los préstamos estudiantiles en Estados Unidos se ubicaron en 1.31 billones de dólares al cierre de 2016, rebasando los 1.3 billones de dólares que alcanzó el saldo de la cartera hipotecaria subprime en 2007, antes de la “Gran Recesión”.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado preocupado por el rápido crecimiento del financiamiento para estudiantes en los últimos años, pues en 2004 el monto de esta cartera crediticia totalizó apenas 260 mil millones de dólares.



Si bien los créditos hipotecarios y estudiantiles son mercados diferentes, el riesgo es el mismo o incluso mayor, pues en caso de incumplimiento de los pagos hipotecarios el banco recuperaba la vivienda, pero en el caso de los préstamos estudiantiles no existe ninguna garantía.



Simon Black, inversionista internacional y fundador de la firma Sovereign Man, destacó que durante la última década se produjo una explosión absoluta en los préstamos para estudiantes.



“Por lo tanto, el valor total de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos hoy es más grande que el valor total de los préstamos subprime en el pico de la burbuja financiera”, advirtió el analista.



MOROSIDAD



De acuerdo con el “Informe de Crédito y Deuda de los Hogares” publicado por la Reserva Federal de Nueva York, la tasa de morosidad de los préstamos estudiantiles es de 11.2 por ciento, casi la misma que el nivel máximo de la tasa de morosidad de las hipotecas en 2010, de 11.5 por ciento.



Debido a que los préstamos estudiantiles no tienen colateral, las instituciones financieras no tienen la seguridad para recuperar su dinero.



“Así que cuando los estudiantes no paguen su préstamo alguien va a recibir un golpe. Ese alguien probablemente serán los contribuyentes”, alertó el experto.



Eso es porque cientos de miles de millones de dólares de estos préstamos educativos son propiedad o están garantizados por el gobierno de los Estados Unidos.