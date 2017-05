Detienen a activista que investigaba fábrica ligada a Ivanka Trump

Un activista de los derechos laborales que investigaba en China sobre las condiciones de trabajo en una fábrica que abastece a la marca Ivanka Trump fue detenido.



Hua Haifeng, que investigaba en secreto junto a otros dos hombres en la provincia de Jiangxi, fue detenido por la policía y acusado de utilizar ilegalmente un aparato de intercepción de comunicaciones, indicó el director de China Labor Watch, Li Qiang. Se desconoce el paradero de las otras dos personas.



La Organización no Gubernamental llamó al presidente Donald Trump a exigir la liberación de los activistas.



Hua Haifeng trabajaba secretamente en una fábrica del grupo Huajian, indicó la asociación con sede en Estados Unidos.



El activista y sus dos socios no han dado señales de vida desde el domingo pasado. La esposa de Hua Haifeng fue finalmente informada el martes de la detención de su marido a través de un llamado telefónico de las autoridades locales, pero no pudo obtenerse informaciones acerca de las otras dos personas.



Además de la marca Ivanka Trump, Huajian produce calzados para Coach, Nine West, Karl Lagerfeld y Kendall + Kylie.