¿'Despacito' puede impulsar la economía de Puerto Rico?

Desde que la canción Despacito, de los artistas puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, fue lanzada en enero, su video en YouTube ha sido visto más de 3 mil 200 millones de veces, demostrando que todo lo que se necesita para tener éxito en la música pop es un gancho pegadizo y un video de cinco minutos donde hombres y mujeres increíblemente seductores bailan sexualmente insinuantes en el colorido, aunque arenoso, vecindario junto a la playa de La Perla.



Pero, ¿es suficiente para que Puerto Rico, afectado por el virus zika y una bancarrota en toda la isla, tenga éxito en el turismo? Bueno, posiblemente. Según fuentes citadas en Travel Weekly, las consultas de búsquedas para la isla han registrado un aumento interanual en los principales sitios web de viajes.



"Sabemos que la cultura popular tiene una fuerte influencia en nuestras decisiones de viaje", dijo a la publicación Taylor Cole, un portavoz de Hotels.com.



"Puerto Rico es el hogar de los cantantes Luis Fonsi y Daddy Yankee, y obtiene un gran impulso con su exitosa canción. Nuestros datos de búsquedas sugieren que Despacito está animando a más personas a explorar este destino".





Las consultas de búsquedas, por supuesto, no son lo mismo que las reservas o visitas reales. Un análisis realizado por el Washington Post el mes pasado cuestionó las afirmaciones sobre un "aumento de 45 por ciento en el turismo". Y las estadísticas de turismo en la isla, que sólo se actualizaron hasta febrero, todavía no muestran una gran alza.



"Estamos monitoreando de cerca las fuentes de datos oficiales para evaluar cómo el aumento en las búsquedas y el interés se correlaciona con el número de visitas y ventas", dijo a Travel Weekly José Izquierdo, director ejecutivo de Puerto Rico Tourism. "Sabemos que Despacito ha sido algo más que una canción pegajosa de verano".



Sin embargo, la conexión entre la cultura pop y el turismo puede ser engañosa. Claro, parece natural: los turistas quieren participar de la cultura popular de los lugares que visitan.



En Croacia, donde una parte de Game of Thrones fue filmada, tantos visitantes han ido a Dubrovnik, donde se pueden realizar giras a las locaciones del programa, que la ciudad está usando cámaras de vigilancia para limitar su entrada.



No se puede bajar del avión en Nueva Zelanda sin tener en cuenta una caminata a la aldea "Hobbit" donde se filmó El Señor de los Anillos. Y cuando los amigos europeos me visitan aquí en Nueva York, por ejemplo, siempre parecen querer ir a los clubes de jazz.



Pero ¿alguien realmente elige un destino basado en la cultura pop? El mejor ejemplo que tenemos de esto es Corea del Sur, que a finales de los años 90, después de la crisis financiera asiática, emprendió una campaña para modernizar y exportar su música, películas y telenovelas, y así aumentar la posición cultural internacional del país.



Esa "ola coreana", como se sabe, realmente se puso en marcha alrededor de 2010, y las estadísticas del turismo muestran que en los siguientes cinco años las visitas aumentaron en casi 50 por ciento, de 8.8 millones a 13.2 millones (2015 es el año más reciente para el que hay números).



Una parte de todo eso podría ser debido a Gangnam Style, el Despacito de 2012. Pero hay opiniones diversas.

“Yo diría que la comida y la cirugía son un atractivo mucho mayor”, dijo Euny Hong, autora de un libro sobre la cultura popular coreana y cómo esta seduce a los extranjeros.